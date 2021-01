Beide coaches domineerden dit decennium het Duitse voetbal met Bayern. Tijd voor een dubbelgesprek met Jupp Heynckes en Hansi Flick, zijn troonopvolger. 'Bij Bayern zie je bij de spelers nooit tevredenheid.'

Vanavond staat Borussia Mönchengladbach op het programma in de Bundesliga. Het is een clash tussen de ex-club van Jupp Heynckes en de huidige club van Hansi Flick. Beide coaches hebben ook heel wat gemeen met elkaar. Het zijn goeie vrienden geworden én ze wonnen alle twee de treble met Bayern München. Heynckes deed dat in 2013, Flick lukte dat vorig jaar nog. 'Elke trainer moet zijn persoonlijke stijl vinden, maar nog nooit heeft een trainer in minder dan een jaar zoveel succes gekend als hij', vertelt Heynckes. 'Ik moest 34 jaar op die treble wachten, Hansi had niet eens tien maanden nodig.'

Jullie werden alle twee als speler kampioen, daarnaast werd Jupp ook nog eens wereldkampioen en Europees kampioen en Hansi wereldkampioen als assistent van Joachim Löw. Is de treble belangrijker dan een wereldtitel?

Jupp Heynckes: ''De tijd als speler bij Borussia Mönchengladbach was de mooiste uit mijn carrière. Het was gewoon anders. Want als trainer ben je natuurlijk voor alles verantwoordelijk, je hebt 1000 opgaven, vooral dan ook op het vlak van de intermenselijke contacten. En wat dat betreft, is Hansi met zijn empathie en zijn communicatievaardigheid een natuurtalent.'

Hansi Flick: 'Als je zelf hoofdtrainer bent, is de situatie natuurlijk heel anders. Nadat we in 2014 in Brazilië wereldkampioen werden, was ik drie dagen later als nieuwe sportdirecteur van de Duitse Voetbalbond bij het EK U19 in Hongarije. Dat hoort dan bij je job: kijken, ontwikkelingen volgen, contacten leggen. Maar als clubtrainer maakt het dagelijkse werk het verschil. En als je dan de treble pakt, is dat natuurlijk heel bijzonder.'

De mentaliteit van de beide ploegen die de treble wonnen, was buitengewoon. Manuel Neuer, Thomas Müller, Jérôme Boateng, David Alaba en Javi Martínez waren er ook in 2013, bij de vorige treble, al bij. Is die motivatie op een bepaald moment niet opgebrand?

Flick: 'Ik merk daar in ieder geval niets van. Topsporters gaan gewoon verder. Ook bij ons zie je bij de spelers geen tevredenheid, ze gaan er altijd 100 procent voor. In een wedstrijd, op een training.'

Heynckes: 'Dat wordt ook gevraagd in München. Ik kan wat dat betreft vergelijken met het buitenland, waar het bestuur niet altijd even competent is. Je hebt gewoon een generatie van topspelers nodig. Hansi, ik weet hoe Bayern functioneert. En ik weet ook dat je nukkig kan worden als er je iets niet past.'

Jupp Heynckes kende in 2013 een boerenjaar met Bayern München. © GETTY

Welke elementen uit de ploeg van 2013 zitten er nog in het huidige Bayern?

Flick: 'Dat weet ik niet zo. Ik leef in het heden en hou me niet zo bezig met het verleden.'

Heynckes: 'Elke ploeg heeft zijn eigenheid. Lionel Messi kopieert Diego Maradona niet. Iedereen moet zijn weg gaan. Je kan uit alles en van iedereen iets leren.'

Heeft deze treble uw leven veranderd?

Flick: 'De mensen reageren heel positief, ze honoreren niet alleen mijn prestatie, maar die van de hele ploeg. Het enige nadeel is dat je op vakantie door paparazzi wordt achtervolgd. Dat is niet aangenaam, zeker niet als mijn kleinkinderen erbij zijn. Ergens is je privéleven niet meer wat het is geweest. Die schaduwkant moet je erbij nemen.'

Heynckes: 'Ik geniet van de terughoudendheid na mijn carrière. Maar in het voetbal werken wij allemaal om succes te hebben. En dan is zo'n treble natuurlijk iets magisch. Maar nadien is ons leven in wezen toch niet enorm veranderd.

Wat kan een trainer, die in tien maanden alles wint, nog bereiken?

Flick: 'Dat is een vraag die ik me niet stel. Wij hebben nu vijf titels gepakt in 2020 en ik weet wat er bij Bayern gebeurt als je twee wedstrijden na elkaar verliest. Het is dus best dat je alles wint. Maar waar het mij om gaat, is de ontwikkeling van de ploeg en van de club. Succes is een eeuwig proces. Het succes van vandaag met de huidige methodes garandeert morgen geen succes.'

Door Karlheinz Wild

Lees het volledige dubbelinterview met de twee tenoren van het Duitse voetbal in Sport/Voetbalmagazine van 6 januari of in onze Plus-zone.

