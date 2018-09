Dudelange ontvangt AC Milan in Europa League-debuut

Kent u Marc-André Kruska nog? Geen erg, want de ondertussen 31-jarige Duitse middenvelder geraakte in 2008/09 slechts aan vijftien duels voor Club Brugge, dat de middenvelder in januari van dat seizoen - terwijl Vadis Odjidja toenoverkwam van HSV - voor ongeveer 750.000 euro had losgeweekt bij Borussia Dortmund. Maar amper zeven maanden later verdween de gewezen belofteninternational voor circa 350.000 euro naar de Duitse tweedeklasser Energie Cottbus. De grote verwachtingen kon Kruska nooit inlossen.

Maar vanaf vandaag beleeft Kruska nog eens een hoogtepunt, want zijn meest recente werkgever - sinds afgelopen zomer - zorgde voor een primeur. Het nietige F91 Dudelange schreef immers geschiedenis, door zich als eerste Luxemburgse club te plaatsen voor de groepsfase van een Europees voetbaltoernooi.

Bezoek krijgen van AC Milan, Olympiacos en Betis: de Duitse coach Dino Toppmöller (37 en zoon van Klaus, die in 2002 Bayer Leverkusen naar de CL-finale leidde) ging ervan watertanden. Het eigen Jos Nosbaumstadion zal met zijn capaciteit van 2558 plaatsen veel te klein zijn om Lucas Biglia (ex-Anderlecht) en Gonzalo Higuaín te ontvangen.

De ervaren Servische verdediger Milan Bisevac (35) hoopt alleszins dat Dudelange - veertienvoudig Luxemburgs kampioen, enkel Jeunesse Esch doet beter met 28 titels - niet afgaat. Dudelange telt slechts 19.734 inwoners, maar heeft in de rangen wel zijn eigen Ibrahimovic. Niet Zlatan, maar wel Sanel. Alleen heeft de 30-jarige Bosnische spits de tegenslag dat hij niet op de spelerslijst voor de EL werd geplaatst en dus geen prestigeduels kan afwerken.

Aan het David en Goliathscenario willen aanvoerder Jonathan Joubert (38!) en co echter niet denken. In 1995 maakte het Luxemburgse Avenir Beggen wel onzacht kennis met Europa: het werd 6-0 en 0-7 tegen het RC Lens van Titi Camara.