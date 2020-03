FC Saarbrücken, de koploper in de Regionalliga Südwest in Duitsland, heeft zich dinsdagavond als eerste vierdeklasser ooit geplaatst voor de halve finales van de DFB Pokal.

Saarbrücken versloeg Bundesliga-club Fortuna Düsseldorf na strafschoppen (1-1 na 120 minuten, 7-6 na penalty's).

Doelman Daniel Batz was de grote held bij de thuisploeg. Hij stopte liefst vier elfmeters van Düsseldorf tijdens de strafschoppenreeks en had ook tijdens de reguliere speeltijd al een penalty van de bezoekers gestopt. Bij Düsseldorf was Opoku Ampomah (ex-Waasland-Beveren) invaller.

Nog dinsdagavond verloren Schalke en Benito Raman met 0-1 van Bayern München. Woensdag staan met Leverkusen-Union Berlin en Frankfurt-Werder Bremen nog twee kwartfinales van de Duitse beker op het programma.

