De 24-jarige aanvaller kan bij RB Leipzig blijven, maar ook kiezen voor Bayern München, Manchester City, Liverpool of Manchester United.

April is een belangrijke maand voor 29-voudig Duits international Timo Werner, die op 25 augustus vorig jaar bekendmaakte dat zijn overeenkomst bij RB Leipzig werd opengebroken tot 2023. Maar de aanvaller, dit seizoen in de Bundesliga goed voor 21 doelpunten en 7 assists in amper 25 duels, wordt als makelaar bijgestaan door ex-international Karlheinz Förster. In de nieuwe deal zit een speciale clausule opgenomen, die stipuleert dat de vlotscorende spits eind deze maand duurder wordt dan 57 miljoen euro. Dat is momenteel de gelimiteerde transfersom voor Werner, die in juli 2016 voor 14 miljoen euro werd overgenomen van VfB Stuttgart.Omwille van de overtuigingskracht van manager en landgenoot Jürgen Klopp leek een overgang naar Liverpool komende zomer zo goed als zeker. Maar door de gevolgen van het coronavirus en de onzekerheid over het vervolg van de verschillende competities werden de transferplannen door de bijna-kampioen van de Premier League afgeblazen. Afgelopen seizoen boekte de club, in het bezit van de Amerikaanse Fenway Sports Group, een winst van 48 miljoen euro.'Op dit moment in mijn loopbaan vraag ik mezelf af: wil ik deel uitmaken van een nieuwe club, om iets op te bouwen?', verklaarde Werner een maand geleden voor de camera's van Sky Sports. 'Of wil ik blijven bij mijn club en iets groots neerzetten?' De pijlsnelle spits haalt zijn hoge rendement in Leipzig pas sinds de komst van laptoptrainer Julian Nagelsmann, met 27 treffers in 36 officiële wedstrijden tot gevolg. 'Er zijn twee smaken', oppert de aanvaller. 'Enerzijds heb je Liverpool en Manchester City. Zij beschikken over een goed draaiend team met fantastische coaches. Wil je naar zo'n club, omdat het voor de al aanwezige spelers al zwaar is? Maar er zijn ook clubs die grote wijzigingen overwegen omdat ze niet meer in staat op het hoogste niveau mee te doen voor de titels. Manchester United is voor mij zo'n optie.'In de Duitse sensatiepers was een paar weken geleden sprake van een tussenoplossing. Liverpool zou Werner nu al overnemen, maar hem een jaartje nog verder laten ontwikkelen bij het RB Leipzig van Nagelsmann.Sinds afgelopen weekend is ook Bayern München weer volop in de race voor de handtekening van de flankaanvaller. Rustbrenger Hansi Flick verlengde definitief tot 2023 en dient te fungeren als stabiliserende factor voor de komende - eventueel onrustige - jaren. Contractverlengingen voor Manuel Neuer, Thomas Müller en David Alaba worden nagestreefd, terwijl Karl-Heinz Rummenigge als voorzitter van de raad van bestuur en bestuurslid Oliver Kahn (zijn opvolger vanaf 31 december) weten dat de trainer liever Timo Werner bij de selectie wil dan bijvoorbeeld Leroy Sané (Manchester City). Flick geldt immers als een onvoorwaardelijke fan van de Duitse international. Hij droomt van een aanvalsduo met scoremachine Robert Lewandowski. Intern gaf Flick bij de Beierse grootmacht al meermaals aan dat zij samen een doelpuntenpotentieel van 50+ hebben. Welke Europese topclub durft als eerste toehappen?