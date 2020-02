Werder Bremen heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van de DFB-Pokal. Werder klopte in de achtste finales in eigen huis Borussia Dortmund met 3-2. Benito Raman scoorde in Schalke 04 tegen Hertha de winner in de verlengingen.

Selke (16') en Bittencourt (30') bezorgden Werder een 2-0 ruststand, maar de onwaarschijnlijke invaller Håland (67') prikte toch weer tegen. Voor de Noor was het al zijn 8ste treffer in amper 4 wedstrijden. Rashica (70') zette de thuisploeg even nadien toch weer ruimer aan de leiding. Dortmund kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Reyna (78'). Axel Witsel maakte bij Borussia de hele partij vol, Thorgan Hazard verliet halfweg het veld voor tienersensatie Erling Håland.

Nog een andere verrassing kwam er uit Oost-Duitsland, want voor Leipzig zit het bekertoernooi erop. De club dat in de Bundesliga Bayern München op de hielen zit, verloor met 3-1 bij Eintracht Frankfurt.

Schalke 04 haalde het pas na verlengingen en een stevige comeback van Hertha met 3-2. Köpke (12') en Piatek (39') leken de ploeg uit Berlijn naar een vlotte zege op weg te zetten, maar onder impuls van invaller Raman sloeg Schalke terug. Caligiuri (76') en Harit (82') zorgden voor verlengingen, waarin Raman de winner scoorde op een vlijmscherpe counter. Bezoeker Torunarigha had even voordien zijn tweede geel gekregen.

Dedryck Boyata speelde bij Hertha heel de match, zijn teamgenoot Dodi Lukebakio viel in de 77e minuut in.

