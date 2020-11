Joachim Löw blijft bondscoach van de Mannschaft. Dat heeft de Duitse voetbalbond (DFB) maandag, na overleg met Löw over zijn toekomst, bevestigd.

Löw zat maandag in Frankfurt samen met de belangrijkste bestuurders van de DFB: bondsvoorzitter Fritz Keller, technisch directeur Oliver Bierhoff, vicevoorzitters Peter Peters en Rainer Koch, en penningmeester Stephan Osnabrügge. Na het overleg gaf de DFB zijn vertrouwen om met Löw 2021 in te gaan. Dat wordt opnieuw een heel belangrijk voetbaljaar, met de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar en tussendoor uiteraard het uitgestelde EK komende zomer.

Meteen na de vernederende 6-0 nederlaag van twee weken geleden in de Nations League tegen Spanje bevestigde de DFB het vertrouwen in Löw, die de tijd kreeg om een analyse te maken van de teamsituatie. Löw is niet meer in het openbaar verschenen sinds de zware nederlaag in Sevilla.

In 2006 werd Löw aangesteld als bondscoach van Duitsland, dat hij op het WK van 2014 in Brazilië naar de wereldtitel leidde. Zijn contract loopt nog tot het WK van 2022.

