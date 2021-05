Duitse voetballers die in Engeland spelen dienen zich net zo goed aan de coronaregels te houden als andere burgers. Dat heeft de regering van het land laten weten, waardoor er in aanloop naar het Europees kampioenschap inmiddels grote onzekerheid is ontstaan bij het nationale elftal van bondscoach Joachim Löw.

Duitsland beschouwt Engeland als een regio met een virusvariant, van waaruit personen die het land binnenkomen twee weken in quarantaine moeten. De Duitse internationals Bernd Leno, Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner en Robin Koch spelen in de Premier League. Een negatieve test zorgt niet voor een korte periode van quarantaine.

Om de zaken extra gecompliceerd te maken spelen vier van de 'Engelse' spelers zaterdag in Porto nog de finale van de Champions League, tussen Chelsea en Manchester City. Daar komt ook nog eens bij dat Duitsland binnenkort de eerste dagen van de voorbereiding in Oostenrijk heeft gepland, waar ook weer iets andere regels gelden.

Daarnaast weet bondscoach Joachim Löw evenmin wanneer hij kan beschikken over Toni Kroos. De middenvelder van Real Madrid heeft positief getest op het virus en kan pas verdere plannen maken als hij een negatieve test kan overleggen.

Ook over München als één van de speelsteden zijn inmiddels twijfels. In de Zuid-Duitse stad wordt onder meer een kwartfinale gespeeld en één van de deelnemende landen speelt daarvoor de achtste finale in Londen. Dat land zou dus eerst twee weken in quarantaine moeten voor het in München kan voetballen.

Algemeen wordt aangenomen dat de UEFA snel in gesprek gaat met de Duitse overheid om een oplossing te vinden. In het voordeel van voetballers kan werken dat ze voortdurend worden getest. Eerder vielen Bilbao en Dublin als speelsteden af vanwege plaatselijke coronaregels.

