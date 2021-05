De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft woensdag zijn selectie bekendgemaakt voor het EK van komende zomer. Löw rekent, zoals de voorbije dagen al verscheen in de pers, opnieuw op Thomas Müller en Mats Hummels.

De 31-jarige Müller (100 caps) en 32-jarige Hummels (70 caps) waren jarenlang sterkhouders bij de Duitse nationale ploeg en veroverden de wereldtitel in 2014 in Brazilië. Maar in het najaar van 2018, in de nasleep van een mislukt WK in Rusland, besloot Löw het duo, net als Jérôme Boateng, niet meer op te roepen en zijn selectie te verjongen. Dat bracht niet het verhoopte succes tot dusver, en de druk op de bondscoach nam toe om Müller en Hummels, wel nog belangrijk bij hun clubs, weer op roepen.

Löw verklaarde geen spijt te hebben van zijn keuze om 2,5 jaar geleden Müller en Hummels uit de selectie te laten en te verjongen, maar gaf toe dat het niet uitdraaide zoals gehoopt. 'We hebben toen bewust die keuze gemaakt, maar hebben nadien de zaken op een rijtje gezet. In bepaalde wedstrijden kwamen we ervaring tekort. Een succesvol toernooi afwerken is belangrijker dan wat ook. Thomas en Mats hebben er op clubniveau een heel sterk seizoen opzitten', aldus de Duitse T1, die het tweetal roemt voor hun (toernooi)ervaring. 'Ze weten hoe om te gaan met lastige momenten. We zijn helemaal overtuigd van onze keuze hen weer bij de selectie te halen.'

De 28-jarige Kevin Volland, die een sterk seizoen speelde bij Monaco, is de verrassing in de selectie. De spits was er voor het laatst bij in 2016. Voor Bayern-winger Jamal Musiala wordt het zijn eerste grote toernooi. Julian Draxler van Paris Saint-Germain is een opvallende afwezige.

De troepen van Löw nemen het in de loodzware EK-poule F op tegen wereldkampioen Frankrijk (15 juni), titelverdediger Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni). Al deze wedstrijden staan in de Allianz Arena in München op de planning.

