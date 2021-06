Duitse voetbalfans mogen Engeland niet in om volgende week op het EK bij de 'klassieker' tegen Engeland te zijn, een wedstrijd in de achtste finales. Dit blijkt uit een interne mail van de Duitse bond, ingezien door het persbureau DPA.

De maatregel heeft te maken met de geldende protocollen rond het coronavirus. Een uitzondering wordt alleen gemaakt als het gaat om Duitsers die in Groot-Brittannië of Ierland wonen.

Inmiddels heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat fans uit dat land ook niet naar Londen mogen reizen voor de achtste finale tegen Oostenrijk, komende zaterdag op Wembley. Ze zouden eerst in quarantaine moeten, maar de termijn om aan die voorwaarde te voldoen is te kort.

