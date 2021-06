Robert Kempe zal het EK voetbal de komende weken toch ook kunnen volgen in Sint-Petersburg. De Duitse journalist zag afgelopen week zijn accreditatie voor speelstad Sint-Petersburg, waar de Rode Duivels zaterdag hun openingsduel met 3-0 wonnen van Rusland, ingetrokken worden. Na massale kritiek komen de Russische autoriteiten nu terug op hun beslissing.

Kempe maakte in het verleden geregeld kritische reportages over Rusland. Zo werkte hij recent aan een onderzoek over de banden tussen de UEFA en aardgasgigant Gazprom.

De intrekking van zijn accreditatie voor Sint-Petersburg - in de tien andere speelsteden bleef hij welkom - zorgde voor een golf van protest in Duitsland. Ellen Ehni, de hoofdredactrice van de Duitse openbare omroep WDR, benadrukte in een reactie dat 'dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is om zulke zaken aan de kaak te stellen'.

'Als media moeten we er zeer waakzaam voor zijn dat onze journalisten vrij kunnen berichten.' Ehni noemde de beslissing van de Russische autoriteiten om Kempe te weigeren in Sint-Petersburg eerder 'een onaanvaardbare beperking van de persvrijheid'.

