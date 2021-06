Hij speelde nul wedstrijden in de Bundesliga en heeft nul jeugdinterlands achter zijn naam. Toch is Robin Gosens (26) uitgegroeid tot publiekslieveling in de nationale ploeg van Duitsland. Over de voortgang van een onmogelijke carrière.

Door Peter Wekking (VI)Tot voor een jaar geleden had zijn naam allesbehalve een prominente klank in de Duitse media. Na het WK-debacle van 2018 snakte de trotse voetbalnatie naar nieuwe helden. Alleskunner Joshua Kimmich werd genoemd, natuurlijk, en ook Kai Havertz en Florian Neuhaus. Robin Gosens echter geenszins. Hij gold als die Duitse jongen die geregeld op tv verslag deed vanuit de coronabrandhaarden in Bergamo. Maar hij gold niet als de Duitse voetballer die de nationale ploeg van nieuwe impulsen kon voorzien.Sinds de wedstrijd Portugal-Duitsland (2-4) is alles anders. De linkerflankspeler was op die broeierige zaterdagavond in München niet te vangen. Niet met een lasso, niet in superlatieven. Want reken maar dat zijn naam nu wel prominent doorklonk in de Duitse media. 'Geil, Geiler, Gosens!', loeide Bild. 'Een speler met het hart van Gosens hadden we dringend nodig', constateerde de Frankfurter Allgemeine. 'Deze jongen speelde de wedstrijd van zijn leven', brulde de commentator van de Duitse tv.Dat had hij ook gekund in naam van Oranje. Hij is immers geboren in Emmerich am Rhein, op de grens met Nederland, en heeft een Nederlandse vader en een Nederlands paspoort. Niet voor niets zette toenmalig bondscoach Ronald Koeman een jaar geleden de deur richting Oranje voor Gosens open. Stel je eens voor: Gosens en Dumfries samen in Oranje.De voetballer van Atalanta Bergamo zelf twijfelde en twijfelde. Nooit hadden ze hem bij de indeling van nationale selecties zien staan. En nu dongen ineens de bondscoaches van Nederland én Duitsland naar zijn hand. Toen Joachim Löw hem een appje stuurde dacht Robin Gosens eerst nog dat zijn vrienden een geintje met hem uithaalden. Deden ze wel vaker. Toen Löw hem vervolgens belde, barstten zijn ouders prompt in tranen uit en was het voor Robin Gosens duidelijk. 'Ik vond het ongelooflijk dat ik de keuze had uit twee van zulke grote voetballanden', verklaarde Gosens destijds. 'Maar uiteindelijk voel ik me het meest verbonden met Duitsland. Daar ben ik opgegroeid, daar komen mijn familie en vrienden vandaan, daar ben ik gevormd in het Duitse amateurvoetbal.'Nadat een proeftraining bij Borussia Dortmund op niets was uitgelopen, stelde Robin Gosens zijn sportieve ambities bij. Hij ging voedingswetenschappen studeren en wilde eigenlijk politieagent worden. Als bij toeval rolde Gosens alsnog het profvoetbal in. Op achttienjarige leeftijd werd hij gescout door Vitesse en waarom dat precies was weet Gosens zelf ook niet meer. De avond ervoor was hij nog uitbundig wezen stappen met studiegenoten. In Arnhem werd zijn potentie onderkend, maar ook zijn leerachterstand, opgelopen omdat hij nooit in de academie van een profclub had rondgelopen. Vanuit Jong Vitesse werd Gosens in januari 2014 daarom uitgeleend aan Eerste Divisieclub FC Dordrecht. 'Vitesse zocht een podium voor die jongen en wij waren kwetsbaar op de linksbackpositie', weet Marco Boogers nog, technisch directeur die hem destijds naar de Krommedijk haalde. 'We konden hem huren voor vijf- of zesduizend euro, niet meer voor te stellen natuurlijk, als je ziet op welk niveau Robin nu speelt. Hij had toen al die drang naar voren en ook een mooie sliding. Als je dacht dat je hem voorbij was, kwam toch dat been er nog even achteraan slingeren. Wel had Robin fysiek nog een flinke inhaalslag te maken en was hij blessuregevoelig. Hij ging vaker aan krachttraining doen en werd fysiek beter.'Een jaar later al besloot Heracles Almelo hem voor 200.000 euro te kopen. 'Bij Dordrecht speelde hij dat seizoen centraal op het middenveld', weet Nico-Jan Hoogma nog, directeur topvoetbal van de KNVB en destijds technisch directeur van Heracles. 'Robin was niet de verfijnde spelmaker, maar had al wel een enorme drive in zijn spel. Hij was continu aan het pendelen, naar voren en weer terug. Naar voren en weer terug. Ook maakte hij een paar aardige doelpunten van afstand. Daar zit wel muziek in, dachten we.'Trainer John Stegeman posteerde hem veelal op het middenveld of als linkerspits en liet Gosens ook geregeld buiten het basiselftal. 'Robin kwam terecht in een goede ploeg die uiteindelijk ook Europees voetbal haalde', herinnert Stegeman zich. 'Hij was ongeduldig en ook overtuigd van zichzelf. Het ging hem allemaal niet snel genoeg, maar wij vonden Robin veel te druistig in zijn spel. Gaandeweg kreeg hij meer rust en overzicht in zijn spel.'Gosens heeft zichzelf weleens een atypische voetballer genoemd en niet alleen omdat hij de gestileerde opleiding in de gepolijste academies van deze wereld is misgelopen. 'Robin volgde bij ons ook nog eens een hbo-studie topsportwetenschappen', herinnert oud-ploeggenoot Mark-Jan Fledderus zich. 'Dat vond ik veelzeggend over zijn persoonlijkheid.'Teammanager Edwin van Lenthe meldde zich op normale werkdagen rond 8.30 uur in het Polman Stadion. In de ruimte tegenover zijn kantoor zat Robin Gosens dan al te studeren. 'Robin zat er vaak al een uur', aldus Van Lenthe. 'Met zijn studie was hij een vangnet aan het optuigen voor het geval hij niet mocht slagen als voetballer. Robin is een multitalent met een enorm doorzettingsvermogen. Als hij naar Italië gaat, bijt hij zich direct vast in die taal, net zolang tot hij Italiaans spreekt en schrijft. En het góéd spreekt en schrijft. Veel voetballers zéggen dat ze er alles aan doen en er keihard voor werken. Robin dóét het.'Na twee seizoenen Heracles Almelo werd Gosens in de zomer van 2017 door Atalanta Bergamo gekocht voor 1,2 miljoen euro. Hoogma: 'Ik dacht: Atalanta, oei, is dat in deze fase van zijn ontwikkeling niet te hoog gegrepen?'Zijn adaptieve vermogen heeft ervoor gezorgd dat Gosens ook in Lombardije slaagde. 'Robin heeft het vermogen om zich steeds weer aan te passen aan een hoger niveau en daar te leveren wat gevraagd wordt', verklaart Stegeman. 'Duitsland betekent ook nu weer: nóg sneller denken, nóg sneller zien, nóg sneller handelen.' Fledderus: 'Hij is fysiek sterk, heeft atletisch vermogen en enorme longen. Hij is echt een speler voor het moderne voetbal.'Dat profiel heeft hem uiteindelijk ook een basisplaats in de Duitse nationale ploeg opgeleverd. 'Je hebt offensieve impulsen nodig en Robins kracht ligt duidelijk in het aanvallende deel', schetste Löw recent. 'Het strafschopgebied van de tegenstander heeft een aanzuigende werking op hem. Hij wil goals maken en voorbereiden. Ik vind hem sowieso een interessante persoonlijkheid, wiens denken en interesses verder gaan dan het voetbal alleen.'Een speler die nog benaderbaar is en het ultieme voorbeeld van het maakbare succes. De jongen van hiernaast, die nog iets van authenticiteit uitstraalt. Toen hem op een persconferentie werd gevraagd hoe hij aankeek tegen het feit dat er veertienduizend mensen in het EK-stadion van München mochten worden toegelaten, zei Gosens: 'Mijn hart breekt open. Vooral omdat de dalende besmettingscijfers tot gevolg zullen hebben dat de amateursport binnenkort weer mogelijk is. Want dat is voor het welzijn van de mensen nog veel belangrijker.'Zijn opvattingen zijn terug te lezen in zijn boek dat kort voor het EK in de winkels kwam. Hoewel nog maar 26 jaar heeft Robin Gosens nu al een biografie op laten tekenen. Träumen lohnt sich, zo luidt de titel. Het is het onmogelijke verhaal van zijn onmogelijke carrière die zich opmaakt voor de volgende droom. Zijn contract in Bergamo loopt volgend jaar af en de wetten van de voetballerij zijn overzichtelijk: nog één of twee goede EK-wedstrijden en hij heeft de clubs voor het uitzoeken. Niet gek voor een voetballer die een paar jaar geleden nog in Dordrecht en in Almelo speelde.