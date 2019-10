Bastian Schweinsteiger wordt een nieuwe analist voor de Duitse tv. Dit weekend kondigde hij nog maar pas zijn pensioen aan.

Bastian Schweinsteiger zal niet stilzitten nadat hij vorige week zijn afscheid als profvoetballer aankondigde. De voormalige wereldkampioen gaat immers aan de slag als analist bij de Duitse openbare omroep ARD.

"Ik kijk uit naar mijn nieuwe job als de ARD Sportschau TV voetbalexpert", tweette hij vrijdag. De 35-jarige Schweinsteiger, die getrouwd is met ex-tennisster Ana Ivanovic, verbond zijn lot aan de ARD tot en met het WK van 2022 in Qatar.

De Duitser speelde bijna zijn hele carrière voor Bayern München. Met de Rekordmeister werd de middenvelder onder meer acht keer kampioen en won hij in 2013 de Champions League. Een jaar later mocht hij met Duitsland de wereldbeker in de lucht steken in Rio de Janeiro. Hij verzamelde in totaal 121 caps waarin hij 24 keer scoorde. Na zijn carrière bij Bayern voetbalde hij ook nog voor Manchester United en Chicago Fire in de MLS. Daar maakte hij vorig weekend een einde aan zijn spelerscarrière.

Lees ook:

Servus Schweini: 5 foto's, 5 momenten