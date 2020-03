De gerenommeerde professoren Drosten, Kekulé en Schmidt-Chanasit scheppen een somber toekomstbeeld voor het profvoetbal in Duitsland.

Een nachtmerrie lijkt stilaan bewaarheid te gaan worden in de Bundesliga. Want in tijdschrift Stern voorspelt professor Christian Drosten een schrikscenario als gevolg van de coronacrisis, waarbij hij vele maanden met spookduels - voetbal achter gesloten deuren - als enige oplossing ziet. 'Ik geloof er niet in dat we binnen afzienbare tijd opnieuw met volle voetbalstadions rekening kunnen houden', oppert de gerenommeerde viroloog. 'Dat zou ook nutteloos zijn. Ik hou rekening met een periode van zeker een jaar.'Het zou betekenen dat de Bundesliga pas in maart 2021 opnieuw voor toeschouwers zou plaatsvinden. Terwijl ze er bij de Duitse profliga DFL van uitgaan de competitie - eventueel zonder publiek - te hervatten vanaf 2 april. Deze week is nieuw overleg gepland met alle 36 clubs van de eerste en tweede Bundesliga.Drosten steekt een waarschuwende vinger op, ook al beseft hij dat de meest populaire balsport hard wordt getroffen door zijn uitspraken. 'Zaken die mooi zijn maar niet systeemrelevant, zullen we een tijdje moeten loslaten', vervolgt de leider van de Charité-Universitätsmedizin in Berlijn.Daarmee bevestigt de 48-jarige professor hetgeen collega-viroloog Alexander Kekulé al aangaf, dat we beter niet te veel hoop koesteren op Olympische Spelen in Tokio deze zomer of voetbalduels in volle arena's. 'Voor mij is die optie uitgesloten', verklaarde de expert afgelopen weekend in de ARD-Sportschau. 'Voor virussen bestaat er geen leuker feest als zo'n manifestatie', verdedigde Kekulé zich. Daarmee verwees hij naar het argument dat Japan nog een vloedgolf aan geïnfecteerden moet krijgen. 'Meer dan 60.000 personen onderbrengen in één stadion, dat zie ik dit jaar inderdaad niet meer gebeuren', luidt het bij de directeur van het Instituut voor Geneeskundige Microbologie aan de Universiteitskliniek van Halle/Saale.Ook collega Jonas Schmidt-Chanasit denkt in die richting. 'In 2020 zie ik het überhaupt niet meer mogelijk om nog te voetballen.' Maar zo drastisch wil Kekulé het (nog) niet maken. 'Mocht ik nu een raadgever van het voetbal zijn, dan zou ik zeggen: ergens in september zal het zich verbeteren. Maar voordien hoogstwaarschijnlijk niet.' Een klap in het gezicht van de vele voetballiefhebbers, deze rauwe maar wellicht bijzonder realistische boodschap en inschatting.