Het openbaar ministerie van Frankfurt am Main heeft woensdag de hoofdzetel van de Duitse voetbalbond (DFB) en privéwoningen van DFB-officials laten doorzoeken op verdenking van belastingontduiking.

De zaak draait rond reclame-inkomsten van thuisinterlands van de Mannschaft in de jaren 2014 en 2015. Aan de actie in vijf deelstaten van de Duitse Bondsrepubliek namen ongeveer 200 politieagenten deel.

Het onderzoek heeft 'zes voormalige respectievelijk huidige verantwoordelijken van de DFB' in het vizier, zo meldde het openbaar ministerie. 'Zij worden ten laste gelegd dat ze inkomsten uit reclame-inkomsten bewust verkeerd hebben aangegeven als inkomsten uit vermogensbeheer.' Daarmee heeft de Duitse bond ongeveer 4,7 miljoen euro aan belastingen ontdoken.

