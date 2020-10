Joachim Löw en zijn Mannschaft kregen de laatste weken en maanden weer felle kritiek. Vanavond tegen Zwitserland moet het allemaal wat beter lopen als Duitsland nog kans wil maken in deze Nations League.

Het duurde in totaal zeven duels, vooraleer Duitsland in Kiev een overwinning boekte bij Oekraïne (1-2) in de Nations League. Voor een viervoudig wereldkampioen eigenlijk ondermaats, maar er golden natuurlijk verzachtende omstandigheden. Eerst en vooral de coronaproblematiek, waardoor de Mannschaft begin september - bij gebrek aan automatisme - tweemaal een voorsprong uit handen gaf tegen Spanje (toen in de toegevoegde tijd) en op bezoek bij Zwitserland, waardoor telkens met 1-1 werd afgesloten. Manchester Citymiddenvelder Ilkay Gündogan durfde toen de vinger op de wonde te leggen en duidde de pijnpunten aan: slordigheid, geen balvastheid en altijd gepakt worden in de counter. In november 2018 kwam Nederland zo ook terug van een 2-0-achterstand en plaatste Oranje zich dankzij de 2-2 voor de eindronde. Enkele dagen eerder verloor Duitsland na een 0-1-voorsprong met 2-1 van Frankrijk. Eerder scoorde Duitsland niet: bij Nederland, in Amsterdam, werd het 3-0, thuis tegen les Bleus eindigde de partij op een scoreloos gelijkspel.Maar vanavond in Keulen, aftrap op 20.45 uur in een leeg Rhein-Energiestadion, kan de Mannschaft zijn kansen gaaf kansen bij een zege tegenover Zwitserland. Daar ontbreken onder meer Manuel Akanji en Renato Steffen door coronabesmetting, terwijl Joachim Löw over een volledig fitte spelerskern kan beschikken. De vraag is echter of de 60-jarige bondscoach nu wel zal starten met zijn sterkste ploeg. Dat was in Oekraïne niet het geval, aangezien het Chelseaduo Werner-Havertz (uit voorzorg en op vraag van de Londenaars, met het oog op de CL) daar in eerste instantie op de invallersbank werden geposteerd. Het is tegenwoordig een heikel thema waar veel sportieve eindverantwoordelijken van nationale ploegen mee opgezadeld zitten. 'Het is jammer dat een pak spelers zich niet meer honderd procent kunnen identificeren met hun nationale ploeg', zo luidde het streng bij ARD-expert Bastian Schweinsteiger als analist.Sinds het WK van 2018 voerde Löw een verjongingskuur door bij de Mannschaft, met in totaal veertien nieuwkomers, die allemaal ook al debuteerden. Echt bijzonder is dat niet, ook al beweerde Duitse voetbalbonddirecteur Oliver Bierhoff het tegenovergestelde, want der Spiegel achterhaalde dat na het WK van 2010 (13) en de WK-titel van 2014 (11) de bondscoach ongeveer evenveel nieuwkomers rekruteerde.Opvallend is dat na het 3-3-gelijkspel vriendschappelijk tegen Turkije en de zege bij het zwakke Oekraïne er geen basisfundamenten meer bestonden waar de Mannschaft altijd voor bekend stond: volle concentratie, inzet en strijdlust. Heel mak en traag verliep het spel. De defensieve organisatie, waarbij verdedigers Ginter-Süle-Rüdiger veel hulp nodig hadden van de flanken Klostermann en Halstenberg, zorgde voor veel ergernis. Zeker omdat ook de opbouw niet verliep zoals verhoopt, waardoor er geen druk op de helft van de tegenstander werd gezet.Löw steunt echter op routinier Toni Kroos (30), die vanavond zijn honderdste interland afwerkt. De middenvelder van Real Madrid is al een tijdje niet meer de flitsende passeur, maar moet met zijn ervaring wel de ervaren gids vormen voor het jonge geweld - zoals de in topvorm verkerende Leon Goretzka of een leiderstype als Joshua Kimmich - rondom hem. 'Toni is ons draai- en steunpunt', beweert de bondscoach. 'Maar vooral ook een sterk gerespecteerde toonaangevende speler. Wat hij aan klasse en constante in zijn prestaties toont, dat blijft uniek.'