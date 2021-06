Hoewel uitslagen het niet doen uitschijnen, heeft Duitsland wel degelijk het potentieel om ver te komen op het EK. Maar de vraag is of de bondscoach niet in de weg zit.

Toen Duitsland vorig jaar in november in het kader van de Nations League met 6-0 verloor van Spanje, wees bondscoach Joachim Löw achteraf in zijn analyse op het gebrek aan communicatie op het veld. Er waren, zo sprak hij, opdrachten niet uitgevoerd. De uitspraak was een keerpunt in de carrière van Löw. Een aantal internationals pikten het niet dat de trainer zijn paraplu opentrok, zonder de hand in eigen boezem te steken. Intern werd de evaluatie snel gemaakt: er ging geen enkele impuls meer uit van Joachim Löw. Vier maanden later maakte die bekend na het EK te zullen stoppen. Alsof hij de eer aan zichzelf liet. De waarheid was dat hij in de richting van de uitgang werd geduwd. De Duitse internationals zullen tijdens het EK het beste van zichzelf geven. Het zijn profs die ook denken aan het geld. De winstpremie, onderhandeld door Manuel Neuer, bedraagt per speler 40.000 euro. Een uitschakeling in de voorronde levert niets op. De aanwezigheid van Löw blijft velen storen, ook al wordt dat nooit zo naar buiten gebracht. Vooral het feit dat hij het verjongingsproces, dat hij na het tegenvallende WK 2018 doorvoerde en dat door hem haast werd geïdealiseerd, afbrak en Thomas Müller en Matt Hummels terughaalde. Hier en daar kreeg hij daar lof voor, maar binnen de schoot van de ploeg borrelde het. Er was immers voor een nieuwe hiërarchie gezorgd; Löw liet horen dat hij verwacht dat Müller en Hummels de ploeg bij de hand nemen. Dat de oudere spelers het weer voor het zeggen hebben, kwam bij de jongeren niet goed aan. Het is alsof de bondscoach te weinig vertrouwen heeft in de nieuwe generatie. Vooral de attitude van Hummels, die anderen als een schoolmeester durft terechtwijzen, stuit op ergernis. Heel anders is het bij Thomas Müller die door zijn onbekommerdheid en goed humeur voor een positieve sfeer zorgt en, zoals hij het zelf verwoordde, op het veld een katalysator wil zijn die de ploeg de gelegenheid geeft zijn turbomotor in te schakelen. Kapsones zijn de voetballer van Bayern altijd vreemd geweest. Net zoals Hummels vierde Müller vorige week woensdag tegen Denemarken zijn rentree in de ploeg. Na 927 dagen. De Mannschaft heeft zich ver weg van de buitenwereld op dit EK voorbereid. Aanvankelijk in het Oostenrijkse Seefeld waar de ploeg logeerde in een afgelegen hotel. Ook de trainingen waren voor iedereen aan het oog onttrokken. Daar zorgden meters hoge borden voor. Rond de omheining wapperden grote vlaggen van de Duitse Voetbalbond. Löw wilde in alle rust de tactiek en standaardsituaties instuderen. Hij weet dat hij niet alleen voor zijn laatste, maar vooral voor zijn zwaarste toernooi staat. Bouwwerken zijn er voor hem genoeg. Wie moet wijken voor Hummels en Müller? Welke keuzes maakt hij op het middenveld waarin de aanvankelijk als rechtsachter aantredende Joshua Kimmich een plaats claimt nadat hij op deze positie bij Bayern München helemaal open bloeide? Het is voor Joachim Löw zoeken naar een magische formule. Want als je de namen overloopt, dan heeft de Mannschaft nog altijd veel kwaliteit. Met Manuel Neuer in doel, met twee centrale verdedigers als Mats Hummels en Antonio Rüdiger, de Rambo van Chelsea zoals intussen ook Kevin De Bruyne weet. Zij geven de vroeger niet altijd even secure defensie meer robuustheid. Een andere opdracht voor Löw: hoe kun je op het middenveld, Toni Kroos, Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Ilkay Gündogan samen onderbrengen? Welke rol specifieke krijgt Thomas Müller, moeten zijn ploegmaats Leroy Sané en/of Serge Gnabry voor hem plaats maken? Of zelfs Kai Havertz de nieuwe ster van het Duitse voetbal, zeker nadat hij in de finale van de Champions League tussen Chelsea en Manchester City de winnende treffer aantekende? Havertz, zo liet Löw zich al eerder ontvallen, moet in de toekomst binnen de ploeg een sleutelrol krijgen. Hem nu op de bank zetten zou voor een storm van kritiek zorgen. Bij Chelsea opereerde de vroegere voetballer van Bayer Leverkusen vaak als een soort tweede aanvaller, naast zijn landgenoot Timo Werner, nóg een kandidaat voor de basisploeg. Knopen vallen er dus genoeg door te hakken voor Joachim Löw. Maar de vraag is welk respect hij in zijn ploeg nog krijgt, hoe krachtig zijn boodschap overkomt, wat er na een paar kronkels in zijn beleid van zijn geloofwaardigheid overblijft, ook al werden die ingrepen mee van boven gestuurd. Wat dat betreft wordt het voor Duitsland een apart EK. Zeker voor een bondscoach die zich bij momenten wel heel eenzaam moet voelen. De laatste dagen voor het toernooi brengt de Duitse nationale ploeg door in Herzogenaurach, de hoofdzetel van Adidas. Daar werd een soort trainingskamp opgezet; spelers, trainers en begeleiders wonen in vijftien houten bungalows, omgeven door bomen. Daar wordt een laatste hand gelegd aan het verder aanscherpen van de teamspirit. Het terrein van Adidas oogt een beetje als een vakantiebestemming, met veel faciliteiten. Spelers, zo klinkt het, mogen vooral geen donkere gedachten krijgen. Maar uiteindelijk zal de hele sfeer vooral afhangen van de resultaten in de zogenaamde 'groep des doods', met wedstrijden tegen wereldkampioen Frankrijk (15 juni), Europees kampioen Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni). Intussen zal ook de nieuwe bondscoach Hansi Flick alle wedstrijden op de voet volgen. Door zijn successen bij Bayern München is de voormalige sportdirecteur van de Duitse Voetbalbond een stuk zelfbewuster geworden. Toen ergerde hij zich vaak aan bepaalde zaken, nu zal hij daar veel steviger tegenin gaan. Ook al botst dat met zijn karakter: Hansi Flick is een man die naar harmonie streeft. Hij moet dus leren onaangenaam te zijn. Intussen heeft hij ook zijn mening gegeven over de selectiegroep die Joachim Löw voor dit EK heeft samengesteld. Hijzelf, zei hij, zou na de eerder uitgerangeerde Thomas Müller en Matts Hummles ook Jérôme Boateng hebben meegenomen. Ook die werd eind 2019 door Löw op een zijspoor gezet. 'Terwijl hij de beste centrale verdediger van Duitsland is', zei Flick. Het is een indicatie voor de koers die hij straks wil waren. En waarin de focus, veel mee dan op het WK van 2022 in Qatar, op het EK van 2024 in Duitsland ligt. Daar, zo hoor je, moet een nieuw zomersprookje worden geschreven.