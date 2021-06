Duitsland spreekt opnieuw een woordje mee in EK-groep F, de 'groep des doods'. Op de tweede speeldag won de Mannschaft zaterdag met 2-4 van Portugal voor 14.000 toeschouwers in de Allianz Arena in het Duitse München.

Joachim Löw koos voor hetzelfde elftal dat op de eerste speeldag met 1-0 verloor van Frankrijk. Ook bij titelverdediger Portugal, dat dinsdag met 0-3 won van Hongarije, stuurde Fernando Santos dezelfde spelers het veld op.

De Mannschaft nam meteen de match in handen. Robin Gosens trapte de bal fraai tegen de netten, maar de goal werd afgekeurd door buitenspel van Gnabry. Even later ging de Portugese doelman Rui Patricio goed plat op een afstandsschot van Havertz. De Portugezen hapten naar adem, maar openden toch de score bij de eerste tegenprik. Bij een snelle counter rukte Bernardo Silva op. Die lanceerde Diogo Jota, die EK-topscorer aller tijden Cristiano Ronaldo bediende:1-0. De sterspeler maakte zijn twaalfde EK-doelpunt. Het was ook zijn negentiende goal op een EK of WK, een evenaring van het record van de Duitse oud-international Miroslav Klose.

Duitsland bleef aandringen, en dat loonde dan toch. Voorbij het halfuur tikte Ruben Dias na een volley van Gosens het leer in eigen doel: 1-1. En vier minuten later stond het team van Joachim Löw op voorsprong, opnieuw dankzij een owngoal. Joshua Kimmich bracht de bal hard voor, Raphaël Guerreiro verschalkte zijn eigen doelman. Rui Patricio hield Gnabry vlak voor rust van de 1-3.

Zes minuten ver in de tweede helft viel dan toch een derde Duitse doelpunt. Kai Havertz duwde een voorzet van Gosens tegen de netten. En uitblinker Gosens zette de kers op zijn taart met een kopbalgoal op het uur, waarna hij mocht gaan rusten.

Na de 1-4 vierden de Duitsers de teugels. Op een verre vrije trap bracht Ronaldo de bal voor doel, Jota trapte de 2-4 binnen. Renato Sanches bracht de wedstrijd ei zo na opnieuw tot leven, zijn pegel spatte uiteen op de paal. Aan de overzijde scheerde een schot van Goretzka de lat. Een slotoffensief van de Portugezen bracht niets meer op.

Eerder op de dag hield Hongarije in de andere wedstrijd in poule F wereldkampioen Frankrijk in bedwang: 1-1. Door de uitslagen van zaterdag ligt de groep helemaal open. Frankrijk leidt met 4 punten. Duitsland en Portugal tellen elk 3 punten. Hongarije sluit de rij met 1 punt.

Op de slotspeeldag kruisen Portugal en Frankrijk komende woensdag de degens in Boedapest, Duitsland speelt dan in München tegen Hongarije.

