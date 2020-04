In november kan en mag uitzonderlijk talent Youssoufa Moukoko (15) voor Borussia Dortmund aantreden in de Bundesliga.

'We hebben een plan met hem', verklaarde de altijd voorzichtige Borussia Dortmundcoach Lucien Favre eind februari over een fenomeen. De naam van Youssoufa Moukoko was gevallen. Officieel zag de tiener op 20 november 2004 het levenslicht in Yaoundé, Kameroen, maar sinds zijn komst naar Duitsland in 2014 werd er sterk getwijfeld aan die geboortedatum. Reden daarvoor was zijn lichamelijke en fysieke verschijning in combinatie met een dodelijke efficiëntie voor doel. Vader Joseph zag zich in 2017 genoodzaakt om alle critici de mond te snoeren door te wapperen met de officiële geboorteakte. 'Ik kan nog niet precies zeggen wanneer we Youssoufa bij de A-kern zullen halen', zo klonk het uit de mond van de 62-jarige Favre, die hem al in januari sporadisch liet meetrainen. 'Misschien in maart. Alleen moeten we daarvoor nog een aantal zaken afwachten.' Het antwoord kwam er vorige week. De Deutsche Fussball Liga (DFL), de koepelorganisatie voor alle professionele voetbalclubs, was gezwicht voor het aanhoudende gelobby van Dortmund. Met een grote meerderheid werd de aanvraag goedgekeurd om vanaf volgend seizoen spelers toe te laten in de Bundesliga vanaf zestien jaar. Concreet houdt dat in dat een debuut voor Moukoko vanaf eind november lonkt. 'Ik ben bijzonder blij met dit besluit', verklaarde ex-international Lars Ricken als jeugdopleidingscoördinator bij Borussia Dortmund. 'Want nu kunnen ook de jonge ambitieuze krachten de volgende stap in hun ontwikkeling maken.' Net als de supporters kan ook Ricken niet wachten op de eerste bewegingen en goals van het wonderkind. De oud-middenvelder is een echte believer. 'Youssoufa is een talent uit de duizend. Al op zeer jonge leeftijd was hij een hype.' Dat klopt, want al jarenlang rijgt Moukoko de doelpuntenrecords aaneen in de jeugdreeksen. De afgelopen maanden was hij als vijftienjarige aan de slag bij de U19-selectie van coach Michael Skibbe. Op amper twintig speeldagen was hij daar goed voor 34 treffers en 9 assists, hetgeen vreemd genoeg niet leidde tot een eerste plaats; 1. FC Köln behaalde met 48 op 60 twee punten meer. Het ongelooflijke gemiddelde van Moukoko doet terugdenken aan de bliksemstart die de Noor Erling Haaland (19) sinds januari kende bij Borussia Dortmund, met 9 goals in amper acht Bundesliga-optredens. Normaal gezien had Moukoko - die al een tijdje onder contract ligt bij Nike - vorige maand ook zijn terugkeer gevierd bij de Duitse nationale U19 van bondscoach Guido Streichsbier. En dat na een periode van tweeënhalf jaar zonder interlandvoetbal, omdat ze bij Borussia Dortmund - waar hij vastligt tot 2022 - hun tienersensatie na alle commotie bewust wat in de luwte wilden houden. 'Die pauze was goed', oordeelt Ricken. Op 17 septemer 2019 was Moukoko de jongste speler ooit in de UEFA Youth League, waar hij op 23 oktober door zijn treffer tegen Inter ook de jongste doelpuntenmaker werd met 14 jaar, 11 maanden en 3 dagen. De spits verbrak het record van Rayan Cherki (Ol. Lyon), die in 2018 15 jaar, 1 maand en 2 dagen was toen hij scoorde tegen Manchester City. Maar voorzichtigheid is geboden, want de eerdere recordhouders bij de U19 werden nooit wereldtoppers. Vraag maar aan Haluk Türkeri (VfL Bochum, 2004/05) en Johannes Eggestein (Werder Bremen, 2015/16) hoe zwaar de druk kan wegen.