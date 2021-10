Wales heeft maandag met 0-1 gewonnen in Estland in WK-kwalificatiegroep E, die van de Rode Duivels. België is daardoor nog niet zeker van een ticket voor het WK van eind volgend jaar. Duitsland is het eerste land dat via de kwalificaties een stek in Qatar beet heeft.

Bij puntenverlies van Wales in Tallinn was het WK-ticket een feit voor de Rode Duivels. De Welshmen, zonder de geblesseerde Gareth Bale, kwamen in de 12e minuut op voorsprong via Kieffer Moore. Wales verzuimde nadien de score uit te diepen.

Wales is het enige team dat de Rode Duivels nog mathematisch van de eerste plaats in poule E en rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Qatar kan houden. Dan moeten de Welshmen wel nog Wit-Rusland (13/11 in Cardiff) en België (16/11 in Cardiff) kloppen én moeten de Rode Duivels een misstap begaan tegen Estland (13/11 in Brussel), een erg onwaarschijnlijk scenario.

Tsjechië telt net als Wales 11 punten, maar heeft een match meer gespeeld. Patrick Schick (22.) en Adam Hlozek (65.) leidden Tsjechië met 0-2 voorbij Wit-Rusland. Op de slotspeeldag ontvangen de Tsjechen Estland.

Pandoering voor Gibraltar

In groep G gaf Nederland, met Noa Lang voor het eerst in de basis, Gibraltar een 6-0 pandoering. Van Dijk (9.) en Depay (21.), die een penalty miste en er één omzette (45.+3), bezorgden Oranje een 3-0 voorsprong bij de rust. Dumfries (48.) scoorde de 4-0, de assist kwam van Lang. Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) mocht op het uur invallen en scoorde een kwartier later, gevolgd door nog een treffer van Malen (86.), die Lang even voordien was komen vervangen.

Noorwegen, nog steeds zonder de geblesseerde Erling Haaland, won met 2-0 van Montenegro dankzij Elyounoussi (29., 90.+6). Turkije haalde het in extremis met 1-2 bij Letland, dankzij een penaltydoelpunt in de 96e minuut van Burak Yilmaz. Nederland leidt met 19 punten, twee punten meer dan Noorwegen en vier meer dan Turkije.

Kroatië bleef in groep H op 2-2 steken tegen Slovakije. Schranz bracht de Slovaken in de 20e minuut op voorsprong. Vijf minuten later hing Kramaric de bordjes in evenwicht, maar op slag van rust maakte Haraslin (45.) er 1-2 van. Modric (71.) verhinderde een Kroatische nederlaag. Rusland profiteerde optimaal en klopte Slovenië met 1-2. Diveev (28.) en Dzhikiya (32.) bezorgden de Russen een 0-2 voorsprong. Ilicic (40.) maakte de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Rusland is nu alleen koploper met 19 punten. De Kroaten tellen twee punten minder.

Revanche

Duitsland was in groep J gebrand op revanche tegen Noord-Macedonië. Eind maart ging de Mannschaft, toen nog onder Joachim Löw, in Duisburg met 1-2 onderuit tegen de Macedoniërs. In Skopje konden de troepen van Hansi Flick daarnaast ook zekerheid verwerven over de WK-kwalificatie, mits een zege en indien Armenië niet in Roemenië won. Beide geschiedden.

Havertz kon pas in de 50e minuut de Duitse dominantie vertalen naar het scorebord. Werner (70., 73.) en Musiala (83.) dikten aan tot 0-4. Roemenië - Armenië eindigde op 1-0, Mitrita (26.) lukte het enige doelpunt van de wedstrijd. Met nog twee speeldagen te gaan, telt Duitsland 21 punten. Daarna volgen Roemenië (13 ptn), Noord-Macedonië (12) en Armenië (12).

De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde in Qatar. De runner-ups spelen play-offs, aangevuld met twee landen die zich kwalificeren via de Nations League. Daarin worden de laatste drie Europese tickets verdeeld.

