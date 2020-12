Ondanks de verstrengde coronamaatregelen kunnen professionele sportcompetities in Duitsland blijven doorgaan, zo bevestigde de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn.

Volgens de Duitse minister zijn er weinig gezondheidsrisico's verbonden aan wedstrijden achter gesloten deuren. Sporters moeten wel veelvuldig getest worden, maar in Duitsland zou dat de testcapaciteit niet in het gedrang brengen.

De Duitse Bondsregering en deelstaten werden het zondag eens over een veel strengere lockdown. Die gaat op woensdag in en duurt tot 10 januari. In die periode moeten veel bedrijven de deuren sluiten en ook scholen en heel wat winkels moeten in principe dicht, terwijl de sportcompetities zoals gepland kunnen doorgaan.

De reacties bij het Duitse publiek zijn dan ook gemengd.

'Voor heel wat mensen is het belangrijk dat er nog iets anders in het leven is dan corona', verwees de minister naar het belang van topsport.

Tijdens de eerste lockdown in de lente werden alle sportcompetities in Duitsland wel stilgelegd. In mei kon er hervat worden volgens strikte voorschriften om de veiligheid te garanderen.

