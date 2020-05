De Duitse bevolking is erg verdeeld over de hervatte nationale voetbalcompetitie. Uit onderzoek van het instituut YouGov blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden tegen de hervatting van de Bundesliga is.

Aan het onderzoek namen 2.506 Duitsers deel tussen 26 en 28 mei. Onder hen zei 47 procent tegen de hervatting van de Bundesliga te zijn. Slechts 29 procent bleek voorstander, terwijl 24 procent onbeslist was of niet antwoordde.

Nadat de Duitse overheid groen licht gaf, kon er vanaf 16 mei na een onderbreking van twee maanden opnieuw worden gevoetbald in de Duitse eerste en tweede klasse. De derde afdeling volgt zaterdag en ook bij de vrouwen rolt de bal opnieuw.

Alle matchen worden achter gesloten deuren georganiseerd en er moeten strikte veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Er werden inmiddels drie Bundesligaspeeldagen afgewerkt en er zijn er nog zes te gaan tot het einde van de competitie, voorzien op 27 juni.

De Bundesliga was de eerste grote competitie die heropstartte. Volgende maand is het de beurt aan Engeland, Spanje en Italië. In onder meer Frankrijk, België en Nederland is het seizoen definitief stopgezet.

Aan het onderzoek namen 2.506 Duitsers deel tussen 26 en 28 mei. Onder hen zei 47 procent tegen de hervatting van de Bundesliga te zijn. Slechts 29 procent bleek voorstander, terwijl 24 procent onbeslist was of niet antwoordde. Nadat de Duitse overheid groen licht gaf, kon er vanaf 16 mei na een onderbreking van twee maanden opnieuw worden gevoetbald in de Duitse eerste en tweede klasse. De derde afdeling volgt zaterdag en ook bij de vrouwen rolt de bal opnieuw. Alle matchen worden achter gesloten deuren georganiseerd en er moeten strikte veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Er werden inmiddels drie Bundesligaspeeldagen afgewerkt en er zijn er nog zes te gaan tot het einde van de competitie, voorzien op 27 juni. De Bundesliga was de eerste grote competitie die heropstartte. Volgende maand is het de beurt aan Engeland, Spanje en Italië. In onder meer Frankrijk, België en Nederland is het seizoen definitief stopgezet.