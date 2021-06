De Rode Duivels zijn er donderdag niet in geslaagd hun eerste oefenduel op weg naar het EK voetbal (11 juni-11 juli) te winnen. Tegen Griekenland bleef het in het Koning Boudewijnstadion na een tegenvallende prestatie 1-1. Tzavellas (66.) wiste na rust een goal van Thorgan Hazard (20.) uit. Zondag spelen de Duivels al opnieuw vriendschappelijk, tegen Kroatië.

Met Dennis Praet en Jérémy Doku in de basis en zonder onder meer Dries Mertens en Youri Tielemans, beiden op de bank, begonnen de Duivels erg matig aan de partij. Alderweireld gaf de bal na drie minuten zomaar weg en Masouras ging ermee aan de haal. Mignolet stond paraat om een vroege achterstand te voorkomen. De Club Brugge-doelman moest enkele minuten later ook tussenkomen op een schotje van aanvoerder Bakasetas. De eerste kans voor de Duivels kwam er na veertien minuten. Een doorgelopen Praet vond Lukaku voor doel die op de Griekse doelman Vlachodimos stuitte.

De Duivels kwamen op stoom en na twintig minuten was het raak. Thorgan Hazard mocht op links oprukken en zette een een-tweetje op met Carrasco. Hij kreeg de bal terug en plaatste de bal feilloos voorbij Vlachodimos, 1-0. Carrasco en Doku speelden een bedrijvige partij, in steun van diepe spits Lukaku, maar de Griekse defensie stond stevig op zijn poten. Thorgan Hazard kwam tien minuten voor rust nog dichtbij een tweede treffer, maar trapte van dichtbij op de buitenkant van de paal.

De tweede helft, met Mertens en Batshuayi in plaats van Doku en Lukaku op het veld, begon zeer rustig. Batshuayi deed zijn naam als scherpschutter meteen alle eer aan. Hij scoorde, maar zijn goal ging niet door vanwege een eerder gefloten fout op Denayer. Voor Griekenland reageerde Masouras met een scherp schot. Mignolet moest de meubelen redden.

De Belgen speelden te slap en na 66 minuten was het plots 1-1. Na een vrijschop kopte Papadopoulos op de paal en zijn collega centraal achterin, Tzavellas, tikte binnen. De Grieken bleven in de slotfase knokken voor het gelijkspel en de Duivels waren niet meer in staat openingen te creëren. Ook met de ingevallen Youri Tielemans lukte dat niet. Het bleef 1-1. De Duivels misten duidelijk de creativiteit van de geblesseerden Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Ook achterin was het niet altijd even stabiel. Bondscoach Roberto Martinez heeft na deze match meer zicht gekregen op de werkpunten voor het EK.

Met Dennis Praet en Jérémy Doku in de basis en zonder onder meer Dries Mertens en Youri Tielemans, beiden op de bank, begonnen de Duivels erg matig aan de partij. Alderweireld gaf de bal na drie minuten zomaar weg en Masouras ging ermee aan de haal. Mignolet stond paraat om een vroege achterstand te voorkomen. De Club Brugge-doelman moest enkele minuten later ook tussenkomen op een schotje van aanvoerder Bakasetas. De eerste kans voor de Duivels kwam er na veertien minuten. Een doorgelopen Praet vond Lukaku voor doel die op de Griekse doelman Vlachodimos stuitte. De Duivels kwamen op stoom en na twintig minuten was het raak. Thorgan Hazard mocht op links oprukken en zette een een-tweetje op met Carrasco. Hij kreeg de bal terug en plaatste de bal feilloos voorbij Vlachodimos, 1-0. Carrasco en Doku speelden een bedrijvige partij, in steun van diepe spits Lukaku, maar de Griekse defensie stond stevig op zijn poten. Thorgan Hazard kwam tien minuten voor rust nog dichtbij een tweede treffer, maar trapte van dichtbij op de buitenkant van de paal. De tweede helft, met Mertens en Batshuayi in plaats van Doku en Lukaku op het veld, begon zeer rustig. Batshuayi deed zijn naam als scherpschutter meteen alle eer aan. Hij scoorde, maar zijn goal ging niet door vanwege een eerder gefloten fout op Denayer. Voor Griekenland reageerde Masouras met een scherp schot. Mignolet moest de meubelen redden. De Belgen speelden te slap en na 66 minuten was het plots 1-1. Na een vrijschop kopte Papadopoulos op de paal en zijn collega centraal achterin, Tzavellas, tikte binnen. De Grieken bleven in de slotfase knokken voor het gelijkspel en de Duivels waren niet meer in staat openingen te creëren. Ook met de ingevallen Youri Tielemans lukte dat niet. Het bleef 1-1. De Duivels misten duidelijk de creativiteit van de geblesseerden Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Ook achterin was het niet altijd even stabiel. Bondscoach Roberto Martinez heeft na deze match meer zicht gekregen op de werkpunten voor het EK.