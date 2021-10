Enkele duizenden voetbalsupporters volgen vrijdagvoormiddag in een stoet de begrafenisoptocht met de kist van Bernard Tapie. Ze zetten koers naar La Major, de kathedraal van Marseille, waar de begrafenis van de ex-voorzitter van Olympique Marseille zal plaatsvinden.

Tapie overleed zondag op 78-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker in zijn woonst in Parijs. Hij was een flamboyant, maar ook zeer omstreden, zakenman die ook actief was in de politieke wereld en in de sportsector. Hij leed al enkele jaren aan kanker.

Marseille won onder zijn voorzitterschap onder meer de eerste editie van de Champions League in 1993 tegen AC Milan, met Raymond Goethals op de trainersbank.

© GETTY

"Tapie, Tapie, Tapie", le peuple marseillais rend hommage au Boss et se dirige vers la cathédrale de La Major #TeamOM #OM #Marseille pic.twitter.com/u62Dkim74J — La Provence OM (@OMLaProvence) October 8, 2021

🔴 EN DIRECT - #Marseille : Un cortège de plusieurs centaines de Marseillais s’en va du Vieux-Port à La Major, accompagner l'ex-ministre et homme d'affaires Bernard #Tapie. #BernardTapie pic.twitter.com/6hFBF4y0DV — FranceNews24 (@FranceNews24) October 8, 2021

