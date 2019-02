Dusan Tadic (Ajax): 'Geen enkele club in de Champions League zal blij zijn tegen ons te spelen'

Dusan Tadic (32) werd vorige zomer uit de Premier League geplukt na vier jaar Southampton. Ajax betaalde liefst elf miljoen euro voor hem. Samen met Daley Blind moest hij de ontbolstering van de jonge Ajax-talenten begeleiden. Iets wat zeer goed blijkt te lukken en een belangrijke sleutel tot het huidige succes, legt Tadic uit: 'Samen met de andere ervaren spelers, en al die grote talenten, werd het al snel een goede mix. De kwalificatie voor de poulefase van de Champions League was natuurlijk hét bepalende middel om te groeien. We hadden direct succes en het ging ook al snel gepaard met goed voetbal. Het gaf een boost, het ging draaien en je merkte dat het chagrijn van het vorige seizoen helemaal verdween, net als de onzekerheid. Het mooie is dat het groeiproces niet is gestopt. Nog altijd zie ik spelers individueel en ons als ploeg wekelijks dingen beter doen.'

Hoe kijk een ervaren speler als hij tegen Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong aan? Tadic: 'Frenkie en Matthijs zijn amazing. Ze hebben zo veel kwaliteiten. Aan de bal zo overtuigend, veelzijdig ook, maar ook tactisch sterk en het zijn hele slimme jongens. Die hoef je dus echt niet te motiveren, dat gaat bij hen vanzelf. Het is puur, en daarom weet ik ook zeker dat ze het heel ver gaan schoppen.'

Er is ook de samenwerking met Hakim Ziyech loopt perfect, nochtans is dat in sé zijn concurrent in het offensieve compartiment. De Serviër vergelijkt de symbiose met die destijds bij FC Twente met... Nacer Chadli. 'De klik met Hakim was er direct al, we hadden aan een blik genoeg om te weten wat de ander ging doen. En nog altijd. Zoiets had ik in het verleden bij FC Twente met Nacer Chadli. Ook een geweldige speler. Ik ben blij dat Hakim bij Ajax is gebleven en dat we dit jaar wekelijks samen kunnen spelen.'

Tadic is ambitieus wanneer hij over het seizoenseinde spreekt: 'We hebben PSV nog altijd in het vizier en moeten kampioen worden. Het is onacceptabel voor mij dat Ajax al zo lang geen prijs heeft gepakt. Hoe ver we kunnen komen in de Champions League is lastig te zeggen, maar geen club zal blij zijn tegen ons te spelen. We hebben indruk gemaakt in de Champions League en zijn tot veel in staat. Dat is knap. En precies waar ik op had gehoopt toen ik besloot terug te keren naar Nederland.'

Freek Jansen