Dinamo Kiev zal in het Europa League-duel tegen Club Brugge kunnen rekenen op de steun van een deel van de achterban. De lokale autoriteiten gaven de Oekraïners de toestemming zo'n 10.000 supporters binnen te laten.

Dat laat Club weten in een tweet.

De aftrap van de wedstrijd werd vanwege de extreme koude in Oekraïne vervroegd naar 16 uur Belgische tijd.

Dinamo Kiev en Club Brugge treffen elkaar donderdag in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. De return wordt volgende week donderdag (25 februari) in Jan Breydel afgewerkt.

Blauw-zwart mist door coronabesmettingen Hans Vanaken, Matej Mitrovic en Stefano Denswil, net als de volledige trainersstaf inclusief coach Philippe Clement. Ook Noa Lang, die symptomen vertoont maar negatief testte, is er niet bij.

De lokale autoriteiten hebben vanmorgen beslist dat er toch supporters in het stadion mogen. Ze verwachten een kleine 10.000 fans. Extra motivatie dus om goed resultaat neer te zetten. We Are Bruges! 💙🖤 #DynClu pic.twitter.com/TWcT2fsj0C — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2021

