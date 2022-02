EA Sports, de ontwikkelaar van het populaire voetbalsimulatiespel FIFA 22, heeft Marc Overmars geschorst. De oud-topvoetballer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal maakte als zogeheten 'icon' deel uit van de spelerspakketten die de gamers konden kopen of winnen.

EA Sports geeft geen reden voor de 'schorsing' van Overmars, maar die heeft ongetwijfeld alles te maken met de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken van Ajax.

In een bericht aan 'de FIFA-community' dat in beeld verschijnt zodra de gamers het spel opstarten, meldt EA Sports: 'Marc Overmars verschijnt vanwege een schorsing voorlopig niet meer in de FIFA Ultimate Team (FUT) pakketten en in Ultimate Draft. De ICON-items van Marc Overmars zijn niet meer beschikbaar.'

Opgestapt

Zondagavond maakte Ajax bekend dat Overmars opstapt als directeur voetbalzaken, omdat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten heeft verstuurd aan meerdere vrouwelijke collega's. Zo zou de 48-jarige Gelderlander onder meer foto's van zijn geslachtsdeel hebben gestuurd.

EA Sports haalt wel vaker (oud-)voetballers die in opspraak komen uit het spel. Dat gebeurde onlangs nog met de Engelse voetballer Mason Greenwood van Manchester United, die door zijn vriendin wordt beschuldigd van mishandeling, verkrachting en doodsbedreigingen.

