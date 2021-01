Eden Hazard wordt vandaag 30 jaar. Sport/Voetbalmagazine trakteert u op 10 weinig gekende weetjes over de dribbelkont.

1. Mister penalty bij de Rode Duivels

Geen enkele Rode Duivel zette ooit meer penalty's om bij de nationale ploeg dan Eden Hazard. De nationale nummer 10 deed dat al tien keer. Hij scoorde intussen ook al 32 keer voor de Rode Duivels en moet daarmee alleen ene Romelu Lukaku laten voorgaan.

...

Geen enkele Rode Duivel zette ooit meer penalty's om bij de nationale ploeg dan Eden Hazard. De nationale nummer 10 deed dat al tien keer. Hij scoorde intussen ook al 32 keer voor de Rode Duivels en moet daarmee alleen ene Romelu Lukaku laten voorgaan.Luc Nilis, een van de beste spitsen die België ooit gekend heeft, kampte met een Rode Duivelssyndroom. Het duurde 25 matchen voor hij kon scoren bij de nationale ploeg. Dat heeft Hazard met Nilis gemeen: hij moest ook 25 wedstrijden wachten op zijn eerste goal. Die kwam er op 7 oktober 2011 in een 4-1-overwinning tegen Kazachstan. Geen penalty, nee. Die werden toen nog getrapt door Timmy Simons.Claude Puel was de trainer die Eden Hazard lanceerde bij Lille OSC. Hij moest de jonge Belg destijds wel constant bij de les houden. Als Eden nog maar eens met afgezakte kousen aankwam op training, vroeg hij aan de anciens van de ploeg om hem te tackelen zodat Hazard alsnog verplicht was om zijn beenbeschermers te gaan halen.Voor het WK 2018 waagde Eden Hazard zich aan een voorspelling. Hij zei dat de vier halvefinalisten Frankrijk, Engeland, Argentinië en België zouden zijn. Drie van de vier juist! Alleen Argentinië haalde de halve finale niet, dat werd Kroatië. Maar toch: geen slechte glazen bol.Eden Hazard is nog lang niet op pensioen, maar hij is toch al bezig met zijn carrière na het voetbal. Zo richtte hij samen met een van zijn beste maatjes, Demba Ba, de Amerikaanse professionele voetbalclub San Diego 1904 FC op in 2016. Kwestie van straks te kunnen uitbollen in de Verenigde Staten?En Hazard heeft nog een link met de States. Net als nogal wat andere voetballers is hij wild van de NBA, meer bepaald van de New York Knicks. Hij probeert een keer per jaar een wedstrijdje mee te pikken. Toen hij trouwens in maart vorig jaar geopereerd werd aan zijn enkel in Dallas, profiteerde hij van de gelegenheid om een bezoekje te brengen aan de plaatselijke Dallas Mavericks van zijn idool Kristaps Porzingis. Truitjes uitwisselen deed hij er echter met toptalent Luka Doncic.Sinds het seizoen 1993/94 kiest de Franse eerste klasse elk seizoen een Speler van het Jaar. Negen keer ging die trofee naar een speler van PSG, slechts twee keer naar iemand van Lille OSC. En dat was dan nog één en dezelfde: Eden Hazard in 2011 en 2012. De eerste keer was onze landgenoot nog maar twintig, een record. Dat moet hij intussen wel delen met Kylian Mbappé, ook twintig toen hij de trofee won in 2019.292 matchen deelde Eden Hazard met César Azpilicueta op het veld bij Chelsea. Geen enkele andere speler stond zo vaak in de basis met de Belgische wonderboy. De Spaanse verdediger zei trouwens onlangs nog dat hij graag zou hebben dat Eden terugkeert naar The Blues. 'Naast het veld was hij erg rustig, een familieman. Hij kon plots bij je aan de deur bellen om een toertje te gaan fietsen.'De Franse doelman is de tegenstander die Eden Hazard het vaakst gekruist heeft in zijn carrière. Van Lyon-Lille in oktober 2008 tot Chelsea-Tottenham in februari 2019. Hij moest wachten tot hun dertiende confrontatie om de keeper te kloppen. Dat gebeurde op 8 maart 2014 in de Premier League. Sindsdien heeft Hazard nog vijf goals gemaakt tegen Lloris.Ooit, lang geleden, gaf Eden Hazard aan een goeie vriend te kennen hoe hij zijn carrière zag: 'Ik voetbal enkele seizoenen in Engeland, daarna teken ik bij Real Madrid, win ik de Gouden Bal en op mijn 30e verhuis ik naar PSG.' Nog even wachten, Eden!