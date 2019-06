Sprookjes bestaan écht, heeft Eden Hazard ervaren. Na twaalf jaar profvoetbal belandt hij dan toch bij zijn geliefde Real Madrid.

'Als ik op een dag Chelsea verlaat, zal het met een prijs zijn. Je moet altijd langs de grote poort vertrekken, zodat de mensen een goeie herinnering aan je overhouden', vertrouwt Eden Hazard de Britse krant The Guardian in november 2016 toe. Na zes seizoenen, zes prijzen en 352 matchen met Chelsea houdt de nummer tien van de Londense Blues woord. Met een laatste magistrale wedstrijd, de finale van de Europa League waarin stads- en landsrivaal Arsenal opzijgezet wordt, en Hazard quasi ontspannen over het veld dartelt. Eden Hazard geeft een laatste, geniale demonstratie van waarom hij een legende geworden is bij Chelsea.

...