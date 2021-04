Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: opnieuw geen Clásico voor de Rode Duivel.

Het goeie nieuws van het front van Eden is: hij traint verder, zonder problemen. Het slechte nieuws is: tegen Liverpool zat hij niet in de selectie en ook de Clásico moet Eden Hazard nog een keer missen. Tenzij hij in laatste instantie beslist om alsnog te verrassen...

Het wordt zaterdagavond om 21 uur een rare Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona. Om te beginnen de setting: Estadio Alfredo Di Stéfano in Valdebebas. Real Madrid maakt van het verbod op fans gebruik om het eigen Bernabeu wat vroeger dan voorzien op te frissen. Jürgen Klopp vond het maar niks, om daar met zijn Liverpool een kwartfinale van de Champions League af te werken. 'Het is alsof je op het oefenveld van Manchester United zou gaan spelen.' Nochtans zijn gras én dimensie juist hetzelfde. Alleen het effect van de steile tribunes is er niet.

Voor de fans wordt het ook een vreemde bedoening. COVID-19 zorgt ervoor dat ze niet ter plaatse mogen gaan. Dan maar op café? Dat kan in Madrid, zij het dat de openbare gelegenheden maar op 50 procent van hun capaciteit mogen draaien. En thuis groepjes mensen ontvangen mag niet. De Catalanen zijn nog slechter af. Bars gaan er om 17 uur dicht. En de avondklok valt er om 22 uur, net bij het begin van de tweede helft. Bij vrienden gaan kijken wordt ook een lastige.

Op het veld is het ook een vreemde toestand. De heenwedstrijd (1-3 voor Real Madrid) stond in het teken van de crisis. Geen van beide ploegen had op 24 oktober de vorm van een gezellig nazomertje. Maar nu, 167 dagen later, heerst bij beide teams veel vertrouwen. Barcelona reist naar Madrid met een nieuwe voorzitter (Laporta) die in een eerder bewind meer won (4 op 7) dan verloor in de hoofdstad. En zijn Barça is dankzij een serie van negen wedstrijden zonder nederlaag opgerukt in de stand. Winst in Madrid en volgend weekend voor de beker tegen Bilbao maakt dat de Catalanen plots zicht hebben op een dubbel, als leider Atlético nog een paar keer struikelt. Wie had dat een half jaar geleden gedacht?

Idem bij de thuisploeg. Zaterdag staan ze aan de aftrap met een reeks van twaalf wedstrijden zonder nederlaag. Daarbij ook een overtuigende 3-1 tegen Liverpool Europees. Wetende dat de Reds op Anfield dezer dagen maar een schim van zichzelf zijn, ligt de weg naar Istanboel plots wat vlakker geplaveid. In de stand volgen ze in het spoor van Barcelona, ook daar kan de dubbel (met de CL-titel) nog. Als inzet van de topper kan het tellen.

Messi-Ramos

Voor de spelers wordt het - misschien - een Clásico in het teken van het afscheid. Gerard Piqué raakte in extremis fit, of Koeman hem opstelt is nog een andere vraag. Niet aanwezig: Sergio Ramos, hij is herstellende. Zijn contractperikelen zijn bekend; club en speler raakten het nog niet eens. Ramos overweegt alles, zelfs een sabbatjaar laat hij weten in een documentaire die op Amazon Prime te zien is. Het was een van de vragen vrijdag aan Zidane: 'Heeft Ramos op 24 oktober dan zijn laatste Clásico gespeeld?' 'Ik hoop van niet', antwoordde Zidane beleefd.

Speelt Lionel Messi vanavond zijn laatste? Zidane hoopte ook van niet. 'Ik hoop dat hij bij Barcelona blijft, dat is goed voor La Liga.' Messi afstoppen, die zit inmiddels alweer aan 23 goals, wordt dan ook de boodschap. Bij Barcelona, met drie achterin de laatste tijd, zodat Dest en Alba zich kunnen uitleven op de flanken, gaat de aandacht uit naar Benzema.

Hazard

En Eden Hazard in dit alles? Helaas een voetnoot. Sinds hij voor veel centen in de zomer van 2019 naar Madrid verhuisde, speelde Hazard nog geen enkel duel tegen Barcelona. Niet vorig seizoen en ook nu niet. Niet zo verwonderlijk: van de 40 duels die Real Madrid dit seizoen al speelde miste Hazard er 25. Zijn cijfers blijven helaas statistieken van afwezigheid: vijf blessures dit seizoen, 142 dagen geblesseerd...

Maar: het gaat de goeie weg op. Hazard heeft er intussen al een pak goeie trainingen opzitten. Zidane liet gisteren uitschijnen dat hij niks wil forceren en dat de speler zal beslissen wanneer hij weer in aanmerking komt om te spelen. 'Zijn terugkeer hangt niet af van de nationale ploeg, noch van Real Madrid. Wel van het gevoel dat de speler heeft. Er is een herstelproces, maar daarnaast is er ook het gevoel van de speler. Dat is zeer belangrijk.'

Geeft hij zichzelf groen licht voor de Clásico? Het was vrijdag lang wachten op de selectie van Real. Hazard weet dat alle ogen op hem gericht zijn bij zijn terugkeer en die beleven in een topper, waarin verlies Real misschien definitief kan uittellen voor de titel, kan dodelijk zijn. Zidane moet zich, met de ontbolstering van Vinícius, bovendien ook niet haasten. Door de komst van Hazard moest Vinícius op rechts zijn kunsten vertonen. Links ligt hem beter. Zidane, daarover op de persconferentie: 'Eden is op dit moment niet beschikbaar, Viní wel. En we zijn heel tevreden over hem. Zaak is om nu in alle wedstrijden weerbaar te zijn.'

