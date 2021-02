Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: poseren voor Instagram en de verdedigers nemen het woord.

'We will be back soon!', liet de Braziliaan Rodrygo op Instagram weten. Hij postte het bijschrift begin deze week bij een foto waar hij samen poseert met Eden Hazard en Federico Valverde.

Voor wanneer die terugkeer precies is, is niet duidelijk. Er wordt alleszins gemikt op de Madrileense derby van 7 maart. Volgens insiders doet Hazard meer dan ooit om terug fit te geraken. Dat hij uren in de fitness zit, een plaats die hij vroeger meed als de pest, spreekt boekdelen. Aan de andere kant zal hij ook nooit een speler worden die pas tevreden gaat slapen als hij duizend sit-ups gedaan heeft.

In Zinédine Zidane vindt onze landgenoot bovendien een coach die er alles aan doet om de druk bij zijn sterspeler weg te houden, iets wat Antonio Conte eerder ook al begreep bij Chelsea. Hazard moet plezier kunnen maken, je moet hem niet vertellen hoeveel high intensity runs hij in een match moet brengen.

Hazard komt ook graag goed overeen met zijn collega's. Zelfs zijn directe concurrent Vinícius Junior is in een interview met TNT Sports Brasil erg over hem te spreken: 'Hij praat altijd met mij. Naast het veld is hij gewoon een goeie kerel. Hij is altijd goedgezind. Het is een droom voor mij om samen met hem te voetballen.'

Veters los

Dat Hazard erg geliefd is, blijkt ook uit de getuigenissen van zijn ex-ploegmaats bij Chelsea. Afgelopen week kwam eerst de Braziliaanse linksachter Filipe Luís aan de beurt. Afgezien van de anekdote over Mario Kart, die we al eerder vertelden in deze rubriek, zei hij in The Daily Mail: 'Voor de training warmde Eden op met zijn veters los, maar niemand kon hem de bal afpakken. Hij dribbelde drie of vier man en won het wedstrijdje. Hazard heeft veel talent. Misschien komt hij dat beetje ambitie te kort om te zeggen: "Ik ga de beste speler ter wereld worden." Want dat zou hij kunnen zijn.'

Ook Chelseakapitein en verdediger César Azpilicueta wilde in de pers iets kwijt over zijn ex-ploegmaat: 'Hij is een heel goeie vriend en natuurlijk doet het me pijn hem zo te zien. Bij Chelsea was hij een erg regelmatige speler en ondanks de trappen die hij kreeg op het veld, was hij altijd beschikbaar.

'Dat hij die continuïteit nu niet kan brengen, vindt hij zelf ook pijnlijk. Ik hoop dan ook dat dit zo snel mogelijk voorbij is. Dat hij eens drie of vier wedstrijden na elkaar kan spelen en zijn talent tonen.'

