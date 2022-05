In een gesprek met de krant Het Laatste Nieuws in aanloop naar de Champions League-finale van zaterdagavond in het Parijse Stade de France, heeft Eden Hazard dinsdag aangegeven bij Real Madrid te willen blijven. 'Mijn eerste drie seizoenen zijn niet goed verlopen, dus ik wil hier tonen wat ik kan', bekende Hazard.

Coach Carlo Ancelotti liet een tiental dagen geleden tijdens een persmoment reeds weten dat Hazard zijn toekomst bij Real ziet. In de Spaanse hoofdstad heeft onze landgenoot nog een overeenkomst tot medio 2024. 'Zijn plan is erg duidelijk: hij wil bij de club blijven om hier zijn kwaliteiten te tonen', vertelde Ancelotti toen.

Eind maart liet Hazard een plaatje uit zijn rechterenkel weghalen. Dat werd in maart 2020 bij een operatie in het Amerikaanse Dallas aangebracht, maar nadien bleef de enkel hem parten spelen. Anderhalve week geleden pikte hij 26 minuten mee als invaller tegen Cádiz, zijn eerste speelminuten sinds 19 februari bij de Madrileense hoofdmacht. Afgelopen vrijdag hield Hazard 90 minuten de bank warm tegen Real Betis. Hij is nochtans speelklaar, zo bevestigde Ancelotti dinsdag. 'Het gaat goed met Eden', liet de Italiaan zich uit over de Rode Duivel. 'Hij komt terug van een blessure, maar hij stelt het wel. Hij is gemotiveerd en traint heel goed. Hij kan spelen in de finale. En dat geldt ook voor Gareth Bale. Iedereen is enthousiast om samen een finale voor te bereiden.'

Hazard kwam dit seizoen nog niet verder dan 903 minuten voor Real, verspreid over 23 wedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Op sportief vlak heeft hij er zich nog te bewijzen en daarnaast bevalt het leven in Madrid Hazard en zijn gezin wel.

