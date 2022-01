Terwijl Carlo Ancelotti in alle toonaarden ontkent dat hij een probleem heeft met Eden Hazard, zwellen de geruchten aan dat onze landgenoot deze maand nog vertrekt bij Real Madrid.

In aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Elche stond de persconferentie van Carlo Ancelotti bijna volledig in het teken van Eden Hazard (31) en Gareth Bale (32). De aanwezige Spaanse journalisten wilden weten hoe het zit met de twee gevallen vedetten.De Welshman is weer fit na een lange periode van onbeschikbaarheid. Hij reisde niet mee naar Saudi-Arabië voor de Spaanse supercup zodat hij in Madrid individueel aan zijn terugkeer kon werken.Eden Hazard reisde wél mee, maar speelde geen minuut. De strijd op de linkerflank heeft hij al lang verloren van Vinícius Jr, terwijl hij nu op de rechterflank ook al Marco Asensio en Rodrygo moet laten voorgaan.Dat is vreemd, want volgens Ancelotti is onze landgenoot 'al sinds anderhalve maand fysiek in orde'. Hij voegde er op de laatste persconferentie aan toe: 'Ik moet Hazard geen advies geven, hij heeft het karakter en de ervaring om te kiezen wat het best is voor hem. Zijn kwaliteiten en die van Bale hadden ons wat meer kunnen helpen, maar alleen de eerste helft van het seizoen is nog maar voorbij. Hopelijk gaat het beter in de tweede helft.'Ancelotti ontkende ook dat er 'iets raars' gebeurd zou zijn tussen hen: 'Er is gewoon concurrentie en de trainer moet voor elke wedstrijd de besten kiezen. Soms kan je heel goed zijn en toch niet spelen. En dan heb ik het ook over Nacho, Isco, Jovic, Ceballos,...'De Italiaanse coach gelooft alleszins niet in roteren en spelers sparen om hen in goede vorm de beslissende maanden van de competitie en de Champions League in te loodsen. Op de vraag of het niet eens tijd wordt dat Vinícius wat rust gegund wordt, antwoordde hij met opgetrokken wenkbrauw: 'Hem rust geven omdat het zou kunnen dat hij over twee maanden moe wordt? Nee. Als hij over twee maanden moe is, dan zal ik hem naar de kant halen. Maar nu is hij volgens mij niet vermoeid, dus denk ik dat hij kan spelen.'Intussen zwellen de geruchten over een vertrek van Hazard tijdens deze wintermercato aan, al dan niet gebaseerd op feiten. Volgens de Catalaanse krant El Nacional zou Newcastle bijna 40 miljoen euro geboden hebben voor onze landgenoot. Real Madrid zou bereid geweest zijn om dat bod te aanvaarden, maar Hazard zou geweigerd hebben 'omdat hij hoopt op een grotere club', aldus de krant. Nog voor het einde van de maand zal Hazard, wiens contract bij Real nog loopt tot 30 juni 2024, wellicht weer meer speelgelegenheid krijgen. Op 27 januari en op 2 februari haspelt Brazilië immers nog twee WK-kwalificatiewedstrijden af. Daardoor zal de Koninklijke wellicht Vinícius, Rodrygo, Casemiro en Eder Militão een tijdje moeten missen. Alweer een kans die Hazard kan grijpen om zich weer in de picture te voetballen. Lees ook: waarom het Real van Ancelotti tegen de muur gaat lopen