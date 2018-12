Eden Hazard blikt terug op WK: 'Ik voelde niet het gewicht van het land op mijn schouders'

In de tweede poulematch tegen Tunesië laat Eden Hazard voor het eerst zien in welke bloedvorm hij steekt. Hij scoort twee keer.

'Het was een bijna perfecte namiddag', herbeleeft de nummer tien van België en Chelsea die wedstrijd. 'We speelden heel goed voetbal, scoorden vijf keer, en 's avonds mochten we onze gezinnen zien. Ik kon alleen maar gelukkig zijn.

'Op sportief vlak was ik ook gerustgesteld door de collectieve prestatie na de moeizame match tegen Panama. Ook al wist ik heel goed dat een eerste wedstrijd op een groot toernooi altijd lastig is en dat het resultaat primeert op de kwaliteit van het spel.'

Na die mislukking op het EK mocht het niet opnieuw misgaan voor deze generatie, besefte ook Hazard. 'Nochtans ben ik zonder al te veel druk naar het WK gegaan. Ik voelde niet het gewicht van een land op mijn schouders, zoals een Neymar of een Mo Salah. Ik was heel rustig in mijn hoofd.

'Met Chelsea had ik een moeilijk seizoen beleefd. De resultaten in de competitie waren niet goed en we lagen al heel vroeg uit de Champions League (in de achtste finales tegen Barcelona, nvdr). Gelukkig konden we ons seizoen redden met de FA Cup.'

'Ik voelde me beter en beter in de loop van het seizoen. Een jaar eerder was ik geblesseerd geweest en had ik meerdere weken aan de kant gestaan, dat heeft er misschien voor gezorgd dat ik fysiek frisser in Rusland aankwam.

'En het klopt dat ik een maand voor het toernooi begon al een goed voorgevoel had. Ik had een goed gesprek met de coach, ik voelde dat dit mijn moment zou worden. Maar ik was ook niet geobsedeerd door het evenement, ook al speelde het WK onbewust al enige maanden in mijn hoofd. Maar ik heb het niet bijzonder voorbereid of zo. Een beetje zoals op school... (lacht) Ik heb de zaken altijd genomen zoals ze kwamen.'

Echt schitteren op het wereldtoneel deed de kleine Belgische dribbelaar in de kwartfinale tegen Brazilië (Eden Hazard: 'Individueel - ook al hebben wij enorme kwaliteiten - waren ze op alle posities beter. Het was ook de eerste keer dat men kon zeggen dat wij niet de favoriet waren.') en in de weliswaar verloren halve finale tegen Frankrijk.

'Het geluk dat we kenden tegen Brazilië, misten we tegen Frankrijk', vertelt hij vandaag. 'Je baalt, want het volgende WK is nog ver weg. Je denkt dat je misschien nooit iets zult winnen met je land, ook al geloof ik daar nog altijd wel in. Vier jaar geleden, in Brazilië, schoten we nog wat te kort, maar ditmaal waren we klaar. Het heeft echt van details afgehangen, veel scheelde het niet.'