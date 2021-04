Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: 100 procent en vechten tot de laatste dag.

Op Real Madrid TV, te bekijken via de website van de Koninklijke, waren vrijdag beelden te zien van de ochtendsessie. Eden Hazard deed er energiek alle oefeningen mee en gaf een frisse indruk.

Hoewel er eerder deze week nog twijfels waren gerezen over zijn fysieke paraatheid, was Zinédine Zidane vrijdagmiddag duidelijk tijdens de persconferentie waarin hij vooruitblikte op de competitiematch van zaterdagavond tegen Real Betis: 'Hij zit in de selectie, dus dat is goed nieuws voor ons.'

Of Hazard ook effectief speelminuten zal kunnen toevoegen aan zijn teller, die in de competitie op een schamele 395 minuten staat, is nog maar de vraag.

Eerder, voor de midweekwedstrijd tegen Cádiz, zei Zidane over onze landgenoot: 'Dat hij vandaag niet in de selectie zit, betekent dat hij niet honderd procent is.' Om er toen aan toe te voegen: 'Hazard is een geval apart. Hoe hij zich voelt, is het belangrijkste voor ons.'

Daarmee lijkt hij erop te doelen dat er bij Hazard niet alleen fysiek leed is, maar ook psychologisch letsel. Dat zou niet onlogisch zijn na de calvarietocht die de nummer 7 heeft afgelegd.

De logica van Zidane respecteren, is zeggen: Hazard zit in de selectie, dus hij is honderd procent.

Sterven in het harnas

Voor Real Betis, de tegenstander van zaterdagavond, is april voorlopig de maand van de gelijke spelen: vier op een rij. De Andalusiërs zijn, samen met Real Sociedad en Villarreal, nog volop verwikkeld in de strijd om de twee Europa Leaguetickets waar Spanje recht op heeft. Ze zullen dus met het mes tussen de tanden aan de aftrap komen in het Alfredo Di Stéfanostadion.

Bij Real ontbreken met Toni Kroos, Sergio Ramos en Ferland Mendy drie basisspelers. Luka Modric is wel weer van de partij. Als Real nog kans wil maken op de titel, moet het zijn resterende zes competitiewedstrijden winnen en hopen dat FC Barcelona én Atlético Madrid nog steken laten vallen. Barça is op dit moment in het voordeel: wint het ál zijn competitiematchen (inclusief een thuiswedstrijd tegen Atlético), dan is het kampioen.

Zidane wil sowieso sterven in het harnas. Op de vraag of de Champions League voor hem voorrang heeft op de competitie, reageerde hij scherp: 'Nee. We zijn acht maanden bezig en er is al van alles gebeurd. Ik stond op straat, de spelers waren niks waard,... Allemaal niks van aan. Het belangrijkste is dat we nog leven. We gaan ervoor vechten tot de laatste dag, wat er ook gebeurt.'

