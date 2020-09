Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: harder werken voor minder geld.

Wanneer zien we Eden Hazard nog eens in actie voor Real Madrid? De laatste wedstrijdbeelden van onze favoriete dribbelkont dateren immers al van 7 augustus, toen Real Madrid het in de Champions League tegen Manchester City opnam. Daarna zijn er nog foto's van Hazard in de tribune bij de Rode Duivels, and that's it. Maar filmpjes in de Spaanse media van Hazard in de fitness en op training bij de Koninklijke tonen wel aan dat hij aan de weg terug timmert. De vraag is: terug van wat? Van het gevecht tegen de overtollige barbecuekilo's? Van een terugval in zijn enkelblessure? Van de mentale druk die zijn status met zich meebrengt? We hebben er het raden naar.Dat onze landgenoot er alles aan doet om zo snel mogelijk weer top te zijn, bewijst het feit dat hij zelfs afgelopen maandag, op een vrije dag, naar het oefencomplex afzakte. Vanaf dinsdag sloot hij dan voor het eerst sinds de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon aan bij de groepssessies.De wedstrijd van zaterdagavond op het veld van Real Betis komt te vroeg voor Eden Hazard. Dat liet Zinédine Zidane ook doorschemeren op zijn laatste persconferentie: 'Hij heeft nog maar weinig met de groep getraind en we moeten het langzaamaan doen met hem. We willen wel dat hij zo snel mogelijk terug honderd procent is.'Achter de schermen zou de Franse coach laten verstaan hebben dat hij Hazard pas wil inzetten als die er écht helemaal klaar voor is en dat hij hem links zal laten liggen tot dat moment er is. Nochtans zou Real Madrid Hazard goed kunnen gebruiken, zo werd duidelijk in de eerste competitiewedstrijd tegen Real Sociedad. De match in Anoeta eindigde op een troosteloze 0-0. Real, dat de match domineerde, leverde 16 schoten af op het vijandelijke doel, waarvan 4 keer binnen het kader, maar kwam dus niet tot scoren. Door de transfer van Gareth Bale naar Tottenham, zij het op huurbasis, is Hazard nu de enige speler in de kern van Real die meer dan 100 miljoen euro heeft gekost. Ook James Rodríguez heeft het Witte Huis verlaten en zocht zijn heil bij Everton. Verder werden ook linksachter Sergio Reguilón (Tottenham) en rechtsachter Achraf Hakimi (Inter) verpatst en werden jongeren, zoals Reinier en Brahim Díaz, uitgeleend. Aan inkomende zijde is het blad nog blanco. Martin Odegaard werd wel teruggeroepen van Real Sociedad, maar voor het overige blijft het verdacht stil in Madrid. Naar verluidt is Edinson Cavani er aangeboden, maar werd de Uruguayaanse spits vriendelijk geweigerd.Florentino Pérez wil immers 180 miljoen euro besparen en zou dat geld in eerste instantie willen halen uit een nieuwe loonsverlaging bij de spelers, die tien tot twintig procent zouden moeten inleveren. Intussen geld uitgeven aan transfers zou dan niet bepaald op applaus onthaald worden in de kleedkamer. Zidane zegt in de media ook dat hij 'tevreden is met zijn kern en dat hij er het volste vertrouwen in heeft', maar de vraag is of hij echt denkt dat hij met deze groep mee zal kunnen doen voor de prijzen. De grootste 'transfer' die Zizou zich kan wensen, zou een topfitte Hazard zijn. Geduld is een schone deugd.