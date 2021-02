Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: optimisme, Houdini en een oproep.

Bij Real Madrid hebben ze in de comeptitie één datum met rood aangekruist: zondag 7 maart. Dan staat de Madrileense derby op het menu in het Wanda Metropolitano. Willen Los Blancos nog een kans maken op de titel, dan moeten ze daar de drie punten pakken.

Ondertussen wordt er natuurlijk best ook gewonnen van Valencia, Villarreal en Real Sociedad. Nog meer punten laten liggen is nu echt not done. De achterstand op Atlético bedraagt vijf eenheden en de mannen van Simeone hebben nog twee wedstrijden te goed.

Of Hazard de derby haalt, is onduidelijk. De eerste prognose was dat hij vier tot zes weken out zou zijn, maar er is reden voor optimisme. Hij liet zich immers donderdag al voor een eerste keer zien op het trainingsveld, weliswaar om rondjes te lopen.

Bovendien sprak Zinédine Zidane eerder deze week van een revalidatieperiode van twee tot drie weken, maar dat is misschien wishful thinking van de Franse coach. Er zitten namelijk bijna meer spelers in de ziekenboeg van de Koninklijke dan dat er op het veld staan. Voor de match tegen Getafe kon Zizou maar over twaalf (!) spelers uit zijn A-kern beschikken, vandaar dat er plots namen als Sergio Arribas en Marvin Park in de selectie opdoken.

Het gemis van Sergio

Een van de grootste zorgen van Zidane is de langere afwezigheid van Sergio Ramos, de kapitein en aandrijver van het team. De verdediger, die al het hele seizoen met inspuitingen moest voetballen, besloot om zich toch te laten opereren aan de meniscus. Die operatie vond intussen plaats. De verwachting is dat hij zes tot acht weken out is. Een serieuze aderlating voor Zidane in deze cruciale periode in de competitie.

Tel daar de blessures van Federico Valverde, Marcelo, Dani Carvajal, Rodrygo, Lucas Vázquez, Eder Militão en Alvaro Odriozola bij en je moet al haast Houdini heten om deze maand zonder kleerscheuren door te komen. Over anderhalve week staat immers ook nog het bezoekje aan Bergamo gepland om Atalanta partij te geven in de Champions League.

Steun Eden

Intussen amuseert de Spaanse pers zich nog dagelijks met Eden Hazard. Hij wordt vergeleken met andere 'mannen van glas', zoals Ricardo Kaká en Gareth Bale. Gelukkig is Hazards kennis van het Spaans te beperkt om dat allemaal te kunnen lezen, vrolijk zou hij er niet van worden.

De vraag hoe Hazard zich écht voelt bij zijn zoveelste revalidatie, kunnen waarschijnlijk slechts een handvol mensen beantwoorden. Als dit een vicieuze cirkel is - en daar begint het stilaan wel op te lijken - dan komt het EK 2021 in het gedrang. De Rode Duivels zonder Eden Hazard, dat is als frieten zonder zout, als een café zonder bier, als een hamburger zonder ajuin.

Willen we in juni de beste Hazard weer zien, die van het WK 2018, dan moeten we hopen dat het allemaal nog goed komt. Want alleen met de beste Hazard maken we kans op de Europese titel. En geef toe, België als Europees kampioen, dat zou toch een serieuze opsteker zijn voor het hele land na een jaar vol opofferingen, quarantaines en lockdowns.

Als we hopen voor Hazard, hopen we ook voor alle Belgen. Daarom hebben we bij Sport/Voetbalmagazine de actie in het leven geroepen: steun Eden.

Stuur jouw bericht van hoop naar onze kapitein en geef hem en de burger moed. De beste inzending wint trouwens een truitje van de Rode Duivels. Dankuwel, merci!

