Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: 705 minuten, corona en tijd om op te staan.

Kwaliteitskrant El País rekende het even uit: van de 62 wedstrijden die Real Madrid speelde sinds de komst van Eden Hazard naar de Spaanse hoofdstad vorige zomer, miste onze landgenoot er 34. Méér dan de helft dus.

In heel 2020 stond hij twaalf matchen op het veld (705 minuten) en geen enkele van die wedstrijden speelde hij de volle 90 minuten. En dat terwijl hij in zijn zeven voorgaande seizoenen bij Chelsea in totaal slechts achttien keer op het appel ontbrak.

Na drie veelbelovende optredens tegen Borussia Mönchengladbach, Huesca en Inter moet onze landgenoot weer even de strijd staken. Deze keer is het coronavirus de oorzaak.

Covid-19 kan iedereen treffen, ook de allergrootsten. Kylian Mbappé, Zlatan, Neymar, Cristiano Ronaldo, ... Allemaal hebben ze het al gehad, dus waarom Eden Hazard niet?

Verwacht wordt wel dat Hazard in de eerstkomende wedstrijden van Real - zaterdag 21 november op Villarreal en woensdag 25 november op Inter - weer van de partij zal zijn.

Harde beslissingen

Intussen is het niet alleen 'vallen en weer opstaan' voor Eden Hazard, maar ook voor Real Madrid. Gaan winnen in Barcelona (1-3) en dan twee weken later een pak voor de broek krijgen in Valencia (4-1), is tekenend voor het voorlopig erg wisselvallige seizoen van de Koninklijke.

Dat Zinédine Zidane blijft vasthouden aan zijn rotatiesysteem, zorgt intern voor wrevel, schrijven de Spaanse media. Zo stelde hij bijvoorbeeld de in uitstekende vorm verkerende Ferland Mendy niet op tegen Valencia, terwijl die niet opgeroepen werd voor de Franse nationale ploeg en dus eigenlijk geen rust nodig had.

Meteen worden er ook weer vragen gesteld bij de houdbaarheidsdatum van een aantal dertigers: Marcelo (32), Sergio Ramos (34) en Luka Modric (35). Ook Isco (28) loopt nu al jaren bij Real rond zonder echt een hoofdrol te kunnen opeisen.

Steeds meer wordt de vraag gesteld: is het niet eens tijd dat Zizou zijn ploeg uitbouwt rond veelbelovende youngsters zoals Martin Odegaard (21), Federico Valverde (22), Vinícius Júnior (20), Rodrygo (19) en Ferland Mendy (25)?

Natuurlijk is het begrijpelijk dat Zidane trouw blijft aan de spelers die hem drie keer op rij winst in de Champions League bezorgd hebben, maar er worden van hem de komende weken 'harde' beslissingen verwacht.

Misschien ligt de sleutel wel bij Eden Hazard. Als hij eens een reeks wedstrijden kan neerzetten zonder blessureleed of andere pech, kan hij het team op sleeptouw nemen en zorgen voor een nieuwe schwung. Daar is hij uiteindelijk ook voor gekocht.

