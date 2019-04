Eden Hazard, bezig aan zijn beste seizoen ooit in de Premier League, is niet van plan om zijn contract bij Chelsea te verlengen, ook al werkt de club niet mee aan een transfer naar Real Madrid.

Hazard heeft bij Chelsea nog een contract tot de zomer van 2020, maar wil deze zomer naar Real Madrid, waar trainer Zinedine Zidane hem graag wil hebben.

Chelsea hangt een transferverbod boven het hoofd en wil Hazard graag aan zijn contract houden. Bovendien vinden The Blues dat hun sterspeler minstens 100 miljoen euro - en eigenlijk meer - moet kosten, maar Real wil (voorlopig) zover niet gaan.

Door te weigeren bij te tekenen op Stamford Bridge, zoals de krant The Telegraph schrijft, voert Hazard nu de druk op Chelsea op. Als hij immers volgende zomer een vrije speler wordt, dreigt de club niets meer voor hem te vangen. En hem zelfs te zien vertrekken naar een Engelse concurrent, waarvan het altijd heeft gezegd dat het dat nooit zou doen.

Topstats

Intussen drijft Hazard zelf zijn marktwaarde op: de 28-jarige Rode Duivel verkeert in de vorm van zijn leven en is bezig aan zijn beste seizoen ooit in de Premier League.

Dankzij zijn twee doelpunten tegen West Ham is Hazard nu de meest beslissende speler: met 16 doelpunten en 12 assists was Hazard dit seizoen betrokken bij 28 doelpunten. Dat zijn er twee meer dan Manchester City-spits Sergio Agüero (19 + 7) en drie meer dan Liverpoolspits Mohamed Salah (18 + 7).

Vooral zijn statistieken op Stamford Bridge zijn indrukwekkend: in de laatste 10 thuismatchen van Chelsea in de Premier League was hij betrokken bij 11 goals.

Champions League

Onder impuls van Hazard is Chelsea, na 5 zeges in 7 competitiematchen, opgerukt naar de derde plaats in de Premier League, die recht geeft op een ticket voor de Champions League. Komend weekend trekt Chelsea naar Liverpool. Bovendien zijn The Blues nog in de running voor de Europa League, winst daar is ook goed voor een Champions League-ticket.

Als Hazard Chelsea naar de vetpotten van de Champions League weet te leiden, zal de club zich misschien soepeler opstellen. Hazard beseft maar al te goed dat het op zijn 28ste zijn laatste kans op die droomtransfer naar Madrid kan zijn.