Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: een verrassing van formaat en een tridente met Mbappé.

Grote verrassing op vrijdag: Eden Hazard maakte plots zijn opwachting bij de groepstraining van Real Madrid. Meteen suggereerden de Spaanse media dat de Belg er volgende dinsdag weleens bij zou kunnen zijn in de CL-match tegen Liverpool.

Op de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Eibar liet Zinédine Zidane niet in zijn kaarten kijken: 'We hebben geen plan met Hazard. We gaan niks forceren. We gaan stap voor stap. Ik ga dus niet vertellen wanneer ik hem klaar wil zien. Als dat binnen de drie dagen is, des te beter. Als het over tien dagen is, ook goed. We zijn vooral blij omdat hij beter is.'

Vooral het zinnetje 'We hebben geen plan met Hazard' blijft nazinderen. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan je niet weten wat de bedoeling is met een speler die 100 miljoen euro gekost heeft en die eigenlijk al 1,5 seizoen op de sukkel is? Eden Hazard: een man zonder plan? We geloven het niet. Maar uiteraard hopen we dat hij nu eindelijk op de goeie weg is.

Kwaliteitsinjectie

Intussen is Real Madrid al volop bezig met het volgend seizoen. De eerste vraag die zich stelt, is of trainer Zinédine Zidane aan boord blijft. Zijn contract loopt nog tot juni 2022 en zelf reageert hij altijd zeer stoïcijns op vragen daaromtrent. Hij beweert steevast het een voorrecht te vinden om bij de Koninklijke te mogen werken en zolang hij zich amuseert, doet hij voort.

Als hij het seizoen afsluit zonder prijs, zal dat echter moeilijk worden. Real is nog in de running voor de titel en de Champions League, maar het lijkt weinig realistisch dat uit een van die twee toernooien een trofee gepuurd wordt. In La Liga moet er een achterstand op zowel Atlético Madrid als FC Barcelona ingehaald worden en op het kampioenenbal lijken tegenstanders als Manchester City, Bayern München en PSG op dit moment sterker dan de hagelwitten.

Om volgend seizoen weer een rol van betekenis te spelen, heeft de ploeg absoluut een kwaliteitsinjectie nodig. Een fitte Eden Hazard zou een eerste 'transfer' kunnen zijn. De naam van Kylian Mbappé weerklinkt bovendien steeds luider in Madrid. Het is een publiek geheim dat de Franse aanvaller niets liever wil dan met zijn idool Zidane samenwerken bij de club van zijn dromen. De twee staan regelmatig met elkaar in contact en zouden tijdens de afgelopen interlandperiode ook sms'jes uitgewisseld hebben.

Mbappé gaf in een tv-interview met RTL na de WK-kwalificatiematch tegen Bosnië ook aan dat de kritiek in Frankrijk hem stilaan de keel uithangt. 'Het is anders voor de spelers die in het buitenland spelen en die hier alleen komen voor de nationale ploeg. Ik ben hier de hele tijd, dus wordt er meer over mij gepraat.' Tel daarbij op dat hij de onderhandelingen met PSG - zijn contract loopt in juni 2022 af - steeds maar op de lange baan schuift en het is duidelijk dat Mbappé aast op een vertrek.

Met een trio Hazard-Benzema-Mbappé is het wel uitpakken natuurlijk. Eindelijk nog eens een tridente met naam en faam, dat zou heel Real Madrid een boost geven.

