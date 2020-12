Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: de moed niet verliezen en langzaam opbouwen.

En zo staat Real Madrid plots weer tussen de grote mensen. Co-leider in de Primera División, samen met Atlético Madrid (dat nog wel twee wedstrijden in te halen heeft) en Real Sociedad, en met Atalanta als tegenstander in de 1/8 finales van de Champions League.

Midden januari is er ook nog het minitoernooitje voor de Spaanse supercup, met Athletic Bilbao als tegenstander in de halve finale. In de andere halve finale nemen FC Barcelona en Real Sociedad het tegen elkaar op. Op 17 januari zou het dus eindelijk zover kunnen zijn dat Eden Hazard en Lionel Messi elkaar in een clásico in de ogen kijken. Bij de drie vorige was Hazard geblesseerd. Sinds de komst van onze landgenoot naar Real is het er dus nog altijd niet van gekomen.

De vier ploegen die om de supercup strijden, zijn overigens vrijgesteld van deelname aan de volgende ronde van de Copa del Rey. Dat minitoernooi gaat overigens door op eigen bodem, in Andalusië (Córdoba, Málaga en Sevilla). In normale tijden zou dat te koppelen zijn aan een winters vakantietripje, maar laat ons niet te ver wegdromen.

Terug naar de realiteit. En die is: Hazard staat weer dicht bij een comeback, zijn zoveelste. Volgens Marca verliest hij de moed niet en blijven zijn ploegmakkers het grootste vertrouwen in hem hebben. Ook Zinédine Zidane zou voor Hazard nog steeds zijn hand in het vuur steken. De Belg is in staat het verschil te maken en dat zal de komende maanden meer dan ooit nodig zijn.

Bijkomend voordeel: er kan langzaam opgebouwd worden. Het programma van Real voor de komende weken in La Liga oogt doenbaar, ook al moet je daar altijd mee oppassen: Eibar (11e in de stand), Granada (7e), Elche (14e), Celta (9e), Osasuna (20e).

Hazard voorzichtig brengen, hem aan vertrouwen laten winnen en laten toegroeien naar zijn beste vorm, dat moet de bedoeling zijn. Stabiele prestaties van Hazard kunnen ook de wisselvalligheid uit het spel van Real halen.

En wat zou het deugd doen om Hazard terug aan de aftrap te zien staan van een wedstrijd van de Rode Duivels! Eerstvolgende opdracht: de WK-kwalificatiematch van 24 maart thuis tegen Wales. Tot dan, Eden!

Steve Van Herpe

De Tuin van Eden gaat eventjes met vakantie en is terug op vrijdag 8 januari.

En zo staat Real Madrid plots weer tussen de grote mensen. Co-leider in de Primera División, samen met Atlético Madrid (dat nog wel twee wedstrijden in te halen heeft) en Real Sociedad, en met Atalanta als tegenstander in de 1/8 finales van de Champions League. Midden januari is er ook nog het minitoernooitje voor de Spaanse supercup, met Athletic Bilbao als tegenstander in de halve finale. In de andere halve finale nemen FC Barcelona en Real Sociedad het tegen elkaar op. Op 17 januari zou het dus eindelijk zover kunnen zijn dat Eden Hazard en Lionel Messi elkaar in een clásico in de ogen kijken. Bij de drie vorige was Hazard geblesseerd. Sinds de komst van onze landgenoot naar Real is het er dus nog altijd niet van gekomen.De vier ploegen die om de supercup strijden, zijn overigens vrijgesteld van deelname aan de volgende ronde van de Copa del Rey. Dat minitoernooi gaat overigens door op eigen bodem, in Andalusië (Córdoba, Málaga en Sevilla). In normale tijden zou dat te koppelen zijn aan een winters vakantietripje, maar laat ons niet te ver wegdromen. Terug naar de realiteit. En die is: Hazard staat weer dicht bij een comeback, zijn zoveelste. Volgens Marca verliest hij de moed niet en blijven zijn ploegmakkers het grootste vertrouwen in hem hebben. Ook Zinédine Zidane zou voor Hazard nog steeds zijn hand in het vuur steken. De Belg is in staat het verschil te maken en dat zal de komende maanden meer dan ooit nodig zijn.Bijkomend voordeel: er kan langzaam opgebouwd worden. Het programma van Real voor de komende weken in La Liga oogt doenbaar, ook al moet je daar altijd mee oppassen: Eibar (11e in de stand), Granada (7e), Elche (14e), Celta (9e), Osasuna (20e).Hazard voorzichtig brengen, hem aan vertrouwen laten winnen en laten toegroeien naar zijn beste vorm, dat moet de bedoeling zijn. Stabiele prestaties van Hazard kunnen ook de wisselvalligheid uit het spel van Real halen. En wat zou het deugd doen om Hazard terug aan de aftrap te zien staan van een wedstrijd van de Rode Duivels! Eerstvolgende opdracht: de WK-kwalificatiematch van 24 maart thuis tegen Wales. Tot dan, Eden!Steve Van HerpeDe Tuin van Eden gaat eventjes met vakantie en is terug op vrijdag 8 januari.