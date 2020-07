Real Madrid heeft zich donderdag voor de 34e keer in zijn geschiedenis tot kampioen van Spanje gekroond. Het won op de 37e speeldag van La Liga met 2-1 van Villareal.

De vorige landstitel dateerde van 2017, toen ook onder de leiding van Zinédine Zidane. Met doelman Thibaut Courtois en Eden Hazard stonden er twee Belgen in de basis bij de nieuwe kampioen. Hazard mocht in de 62e minuut gaan rusten.

Niet geheel onverwacht was het Karim Benzema die beslissend was voor de Koninklijke. De Fransman werd door Luka Modric alleen voor doel gezet en werkte zijn 20e competitiedoelpunt van het seizoen keurig tussen de benen van Sergio Asenjo binnen (29.). In de 77e minuut verdubbelde hij de voorsprong vanop de stip met zijn tweede van de avond.

Villareal kwam nog even aankloppen met een kopbaldoelpunt van Iborra (84) en was er nadien nog enkele keren dichtbij, maar het kon de Madrileense zege niet verhinderen. Het bleek uiteindelijk ook niet van belang, want aarstrivaal Barcelona ging op hetzelfde moment thuis met 1-2 onderuit tegen Osasuna. Eén speeldag voor het einde heeft Barcelona zeven punten minder dan de aartsrivaal.

De Catalanen zagen de bui wel al langer hangen. Donderdag leden ze hun eerste nederlaag na de coronastop, maar eerder moesten ze ook al drie keer vrede nemen een gelijkspel. Dat terwijl Real sinds de herneming van de competitie alles won en zo een dertig op dertig scoorde.

Eden Hazard, vorige zomer overgekomen van Chelsea, kan dus al meteen een titel vieren, ook al was zijn eerste seizoen voor 'de Koninklijke' geen onverdeeld succes. Door veel blessureleed kwam de Rode Duivel maar in 16 competitiewedstrijden in actie.

Courtois speelde er 34 en had een groter aandeel in het Madrileens succes. Hij incasseerde slechts twintig doelpunten en hield in achttien wedstrijden de nul.

Hazard en Courtois vierden samen ook al twee landstitels met Chelsea (2015 en 2017). In Frankrijk werd Hazard al eens kampioen met Rijsel (2011). Courtois werd met Genk kampioen in België (2011) en met Atletico Madrid een eerste keer in Spanje (2014).

Dat Atletico blijft het ook goed doen na de coronapauze. Donderdag won de nummer drie in de stand met 0-2 bij Getafe. Yannick Carrasco hielp de eerste 77 minuten mee aan de zege.

Onderaan is het doek gevallen voor Real Mallorca. Na een 1-3 nederlaag tegen Granada is de degradatie zeker. Dat was ze eerder al voor hekkensluiter Espanyol.

Celta Vigo en Leganes maken zondag op de laatste speeldag uit wie de derde degradant wordt. Celta Vigo heeft één punt meer dan Leganes en trekt naar Espanyol, terwijl Leganes tegen kampioen Real Madrid de redding moet zien te bewerkstelligen.

