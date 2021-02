Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: een vervelend statistiekje en een gratis tip.

We hebben het nog eens opgezocht: het Engelse 'hazard' betekent 'een gevaar, een risico'. Eden Hazard is Eden Risico geworden, dat is de perceptie die de Spaanse media van hem heeft. Niet verwonderlijk, want het is nu een feit: onze landgenoot heeft officieel meer blessures (10) gehad bij Real Madrid dan hij er goals maakte en assists gaf (9). Een vervelend statistiekje...

Roberto Martínez vraagt om 'niet extreem negatief te doen over Eden Hazard', maar we mogen de realiteit ook niet uit de weg gaan. De vraag die zich opdringt, is: wie is er schuldig aan het continu hervallen van onze held?

Is het Hazard zelf? Is het trainer Zinédine Zidane? Is het de medische staf van Real Madrid? Is het de druk van een topclub? Is het het prijskaartje? Het is wellicht een mix van een aantal factoren. Elk facet dat mogelijk een rol speelt, zal onder de loep genomen moeten worden.

Koning van de revalidatie

Dat steeds opnieuw geblesseerd raken, waar hebben we dat nog gehoord? Eén naam komt dan meteen naar boven: Vincent Kompany. Op de website Transfermarkt, die dat allemaal nauwgezet bijhoudt, tellen we 31 blessures in de carrière van de huidige T1 van Anderlecht. De koning van de revalidatie, zou je dan denken, maar nee hoor, er is één Rode Duivel die nog 'beter' doet: Thomas Vermaelen, met 35 blessures.

Het verschil tussen Vermaelen en Kompany is dat de laatste na zijn zoveelste blessure nog een reeks wedstrijden op topniveau heeft gespeeld bij Manchester City. Vermaelen is er bij Barça nooit in geslaagd om zijn stempel te drukken.

In 2018/19, zijn laatste episode bij City, was Kompany er op zijn 32e nog aanvoerder en kwam hij in 26 wedstrijden in actie. De Citizens wonnen dat seizoen de titel, de FA Cup en de League Cup.

Een inspirerend verhaal. En zo zijn er nog tal van andere. Maar om te beginnen misschien even 'zoomen' met Vince?

