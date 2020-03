Eden Hazard gaat dan toch onder het mes. De Rode Duivel viel eind vorige maand uit met een barst in de rechterenkel en wordt - allicht donderdag - geopereerd in het Amerikaanse Dallas.

Dat schrijven meerdere Spaanse media.

Marca meldt dat Real de beslissing nam na consultatie van specialisten. Na de operatie moet blijken hoelang de Belg aan de kant staat. Niko Mihic, het hoofd van de medische staf van Real, staat Hazard in de Verenigde Staten bij.

Sinds zijn transfer voor 100 miljoen euro van Chelsea naar Real afgelopen zomer, beleefde Hazard nog maar weinig plezier in het shirt van de Koninklijke. De Henegouwse dribbelkont speelde tot dusver slechts vijftien wedstrijden voor zijn nieuwe club. Daarin kwam hij niet verder dan een goal (en vijf assists). De Rode Duivel was nog maar net hersteld van een enkelblessure toen hij op 22 februari tegen Levante (1-0 verlies) weer uitviel.

