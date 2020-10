Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: het vizier op Camp Nou.

Toen Eden Hazard op zijn veertien jaar in het opleidingscentrum van Lille OSC terechtkwam, was een van de eerste dingen die hij vroeg of hij geen lessen Spaans kon krijgen. Het verhaal gaat dat hij die taal al wilde beginnen te leren voor wanneer hij bij Real Madrid zou spelen.Het was dan ook geen wonder dat hij op de dag van zijn presentatie bij de Koninklijke zei: 'Ik droom al van dit moment sinds ik kind was.' Maar hoe langer hij het witte shirt draagt, hoe meer de droom een nachtmerrie wordt.Dat hij net wanneer hij terug op niveau leek te komen, weer uitvalt met een spierblessure, is een nieuwe klap voor Hazard. Waar er tot nu toe altijd bij Real te horen was dat Hazard een 'speciale kerel' was die alles relativeerde, die geen last had van depressies en die altijd positief bleef, klinkt het nu bij Zidane dat de Belg 'geïrriteerd' is.Je zou voor minder, want de druk om te presteren neemt dag na dag toe. Real Madrid begon aan de competitie met een 7 op 9, maar die cijfers verdoezelen een duidelijk gebrek aan creativiteit op het veld. Dat Thibaut Courtois eigenlijk al drie wedstrijden op rij de beste man bij Real is, spreekt boekdelen.Het is dus kristalhelder: Real heeft Hazard nodig. Er wordt dan ook alles aan gedaan om hem klaar te stomen voor de clásico, die op zaterdag 24 of zondag 25 oktober gespeeld zal worden in Camp Nou. Het zou de eerste keer zijn dat onze landgenoot tegen FC Barcelona in actie komt, want vorig seizoen miste hij de topper telkens door zijn enkelblessure. Bedoeling is om hem al wat speelminuten te gunnen een paar dagen voor de clásico in de eerste wedstrijd van de poulefase van de Champions League. Het 'klaarstoomscenario' hoorden we vorig seizoen wel vaker, maar zijn topniveau heeft Hazard toen zelden bereikt.Eén zaak is natuurlijk dat hij fysiek topfit is, een andere is dat hij ook mentaal weer helemaal klaar is. Toen de Spaanse competitie in juni na de lockdown hervatte, voetbalde Eden Hazard niet met het hem kenmerkende zelfvertrouwen. De angst om te hervallen speelde hem duidelijk parten, ook al omdat een aantal tegenstanders er niet voor terugdeinsden zijn geplaagde enkel te viseren.De vraag of we ooit nog de sprankelende Hazard van het WK 2018 en van bij Chelsea zullen zien, is dan ook legitiem. Op sociale media wordt de vergelijking al gemaakt met Kaká en Gareth Bale, topspelers die bij Real plotseling een hoge graad van breekbaarheid kregen. Een vergelijking die Hazard alleen kan counteren met de beste versie van zichzelf.