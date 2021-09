Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Steve Van Herpe wil de heisa rond Eden Hazard even in de context zetten.

Nul minuten. Hoewel hij in de tweede helft samen met Isco mocht opwarmen, kwam Eden Hazard in de Champions Leaguewedstrijd tegen Inter niet in actie. Een ticketje mogen pakken in de beenhouwerij en dan niet bediend worden, Ruud Vormer kan ervan meespreken.

Een kaakslag voor de Belgische 'galáctico', vonden sommige media dat. Hazard moet nu ook al Lucas Vázquez, die aan de wedstrijd begon, én Rodrygo, die wél inviel, in de hiërarchie laten voorgaan. Laat ons een en ander toch even in perspectief zetten.

Afgelopen zondag kreeg onze landgenoot in de competitiematch tegen Celta de Vigo een stevige trap van de Colombiaan Jeison Murillo te verduren. Mogelijk heeft hij die aanslag fysiek en/of mentaal nog niet helemaal verteerd.

Niet vergeten dat hij vorig seizoen vaak de indruk gaf met de daver op het lijf te spelen en zoveel mogelijk uit de duels te willen blijven, uit schrik voor zijn geteisterde rechterenkel. Pas toen Lieven Maesschalck zich met de zaken ging bemoeien, leek Hazard de klik in zijn hoofd te maken. Op het EK zagen we, vooral in de veldslag tegen Portugal, weer de Hazard die zich weert als een duivel in een wijwatervat.

Ook tegen Tsjechië flitste Hazard begin deze maand als vanouds en vooral: hij scoorde ook. Daarna reisde hij als kapitein van de nationale ploeg toch nog mee naar Wit-Rusland (terwijl Thibaut Courtois al terug mocht naar Madrid), waar hij met een krappe 0-1-voorsprong onverwacht moest invallen.

Bij Real Madrid kwam hij tot nu toe in alle vier competitiewedstrijden in actie en stond hij drie keer in de basis. Zelfde verhaal daar: hij voetbalt duidelijk met (steeds) meer vertrouwen, hoewel hij dit seizoen bij de Koninklijke nog geen doelpunt heeft aangetekend (wel een assist) en nog geen enkele match heeft volgemaakt.

Maar we kunnen ons inbeelden dat voor een speler met zijn blessureverleden doseren niet onbelangrijk is. Geen paniek dus. Misschien even opfrissen: op hetzelfde moment vorig seizoen was Hazard al exact ... nul minuten in actie gekomen. Nul minuten.

