Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: aartsmoeilijke verplaatsingen en de theorie van Emery.

Er was goed nieuws en slecht nieuws bij Real Madrid afgelopen week. We beginnen met het goede: Eden Hazard en Casemiro zijn hersteld van het coronavirus en hebben de training hervat. Het slechte nieuws dan: Sergio Ramos viel uit in de Nations Leaguewedstrijd tegen Duitsland met een spierscheur in de bil. Hij is waarschijnlijk twee weken out. Geen Ramos: altijd een aderlating voor Real, want zijn vervanger Eder Militão, ook nog maar net hersteld van COVID-19, bleek tot nog toe niet de secure verdediger die je voor een kostprijs van 50 miljoen euro mag verwachten.Met aartsmoeilijke verplaatsingen in het vooruitzicht - zaterdag naar Villarreal en woensdag naar Inter - wordt het dus weer puzzelen voor Zidane.Villarreal ging op de openingsspeeldag van La Liga met 4-0 onderuit in Camp Nou, maar verloor daarna niet meer en zette een indrukwekkende reeks neer. Gevolg: het staat nu tweede in de stand, na Real Sociedad.Unai Emery, de coach van Villarreal, verwacht het beste Real Madrid te zien. 'Nadat ze verloren tegen Valencia (4-1, nvdr), denk ik dat ze opgeladen zullen zijn', zegt hij in El País. 'Ik verwacht hen hier met de best mogelijke elf op het veld.'Als dat zo is, dan zal Eden Hazard, ondanks het feit dat hij maar twee groepstrainingen in de benen heeft, straks in de basisploeg staan. Het zou zomaar kunnen, want Zinédine Zidane kan zich niet te veel uitschuivers meer veroorloven. Emery heeft trouwens een interessante theorie over het puntenverlies van Real Madrid en FC Barcelona in de Spaanse competitie. 'Die twee teams presteren zo onregelmatig omdat ze niet de maximale motivatie vinden', legt hij uit. 'Het probleem van de grote clubs is hoe je de spreidstand tussen competitie, Champions League en nationale ploeg moet beheren. Het maakt dat spelers hun inspanningen reguleren wanneer ze tegen mindere tegenstanders voetballen omdat ze denken dat ze ook wel zullen winnen zonder het maximum te geven.''Dat spelen met de handrem op, daar houd ik niet van', vervolgt Emery. 'Maar daarom zijn Barça en Madrid zo onregelmatig. De ploegen van Simeone, daarentegen, die geven nooit halfgas.' Ook bondscoach Roberto Martínez verwacht dat Hazard erbij zal zijn tegen Villarreal. Afgelopen dinsdag zei hij al op de persconferentie in aanloop naar de match tegen Denemarken: 'We hebben Eden op enkele dagen na gemist, want ik verwacht dat hij dit weekend fit zal zijn om met Real te spelen.' Martínez hoopt op een 'wondermooi 2021 voor Hazard'. Er is nog iemand die ernaar uitkijkt om een topfitte Hazard aan het werk te zien bij Real: Steve McManaman. De Liverpudlian voetbalde van 1999 tot 2003 voor de Koninklijke en is nu een gewaardeerd analist. 'Ik ben echt heel emotioneel om hem hier te zien, want bij Chelsea was hij een buitengewone speler', zegt hij in de Spaanse media. 'Hij is een heel goeie aanwinst voor Real, maar hij heeft simpelweg zijn beste niveau nog niet gehaald. Ik verwacht binnenkort de beste versie van Hazard te zien en ik hoop dat hij een fabuleus jaar heeft.'