De kapitein van de Rode Duivels zal opnieuw een tijdje aan de kant moeten zitten met een spierblessure in de rechterdij, dat meldde zijn club Real Madrid vandaag. Volgens Spaanse media zou hij twee weken out zijn.

Zaterdag stapte Hazard na 28 minuten met een pijnlijk grimas van het veld. Na de match liet Real-coach Zinédine Zidane nog uitschijnen dat Hazards blessure niet al te ernstig was. 'Eden vertelde ons dat het gewoon een tik was, niets musculair', zei de Fransman. Hazard zal uiteindelijk toch langer buiten strijd zijn dan verwacht. Verschillende Spaanse media melden een afwezigheid van 15 dagen.

Hazard maakte pas ruim een week geleden zijn rentree na een coronabesmetting. Door blessures zag hij al dit seizoensbegin en drie vierde van vorig seizoen in het water vallen. Hazard speelde dit seizoen nog maar zes matchen in het Real-shirt, nadat hij het seizoen was gestart met een enkelblessure. Eind september volgde nog een spierkwetsuur.

Het uitvallen van Hazard is een nieuwe tegenslag voor Zidane. Tegen Alavés (1-2) leed Real Madrid na een blunder van Thibaut Courtois al zijn derde competitienederlaag van het seizoen. In de stand is Real vierde met 17 punten. Dinsdag speelt de Koninklijke in de Champions League een uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. In groep B is het team van Zidane tweede met 7 punten, achter Borussia Mönchengladbach (8 ptn). Shakhtar is derde met 4 punten, Inter Milaan telt 2 punten.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2020

