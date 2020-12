Eden Hazard heeft woensdag opnieuw in groep getraind bij Real Madrid. De kapitein van de Rode Duivels deed dat samen met de spelers die dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao niet aan de aftrap stonden.

Dat blijkt uit foto's die Real Madrid op zijn website plaatste.

Hazard lijkt zo dichtbij een comeback te staan. Mogelijk behoort hij al tot de selectie voor het competitieduel van zondag bij Eibar. Real speelt verder dit jaar ook nog tegen Granada (thuis, 23 december) en Elche (uit, 30 december).

Hazard blesseerde zich op 28 november in het het competitieduel tegen Alavés aan het bovenbeen. Hij stapte na 28 minuten met een pijnlijke grimas van het veld. Nadien stond hij twaalf dagen aan de kant, vooraleer vorige week donderdag voor het eerst opnieuw op het veld te verschijnen. Hij behoorde nog niet tot de selectie van coach Zidane voor de thuiswedstrijden tegen Atlético Madrid (zaterdag, 2-0) en Athletic Bilbao (dinsdag, 3-1).

Hazard had een week voor zijn nieuwe blessure pas zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting. Door blessures zag hij al dit seizoensbegin en drie vierde van vorig seizoen in het water vallen.

Hazard speelde dit seizoen nog maar zes matchen in het Real-shirt, nadat hij het seizoen was gestart met een enkelblessure. Eind september volgde nog een spierkwetsuur.

Real Madrid rukte in La Liga de voorbije weken stevig op. De Madrilenen staan na de zege van dinsdag tegen Bilbao mee aan kop met stadsrivaal Atlético en Real Sociedad.

