Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: de hand van Zidane en gemakkelijke wedstrijden.

Een jaar geleden, toen FC Barcelona in de halve finale van de Spaanse supercup uitgeschakeld werd, rolde de kop van trainer Ernesto Valverde. Zo'n vaart zal het nu bij Real Madrid wel niet lopen, Zinédine Zidane heeft nog wat krediet.

Maar het moet ook voor hem frustrerend zijn om te zien dat de man op wiens komst hij zelf aandrong en rond wie hij zijn team wilde bouwen, het telkens laat afweten.

De Spaanse supercup, het minitoernooi met Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad en Athletic Bilbao, had het platform kunnen zijn waarop de raket Hazard opnieuw gelanceerd werd. Maar opnieuw bleek er iets mis met de aandrijving van die raket. Is het een gebrek aan ritme? Een gebrek aan vertrouwen? Of verwacht iedereen te veel van hem?

Feit is: Hazard zit nu anderhalf jaar bij de Koninklijke en heeft in de weinige wedstrijden waarin hij in actie kwam zijn stempel niet kunnen drukken. Toch blijft Zizou hem de hand boven het hoofd houden, ook na de alweer tegenvallende prestatie tegen Athletic Bilbao in de supercup: 'Hij moet het vertrouwen terugwinnen, eens een goeie match spelen, een goal maken. Beetje bij beetje. We moeten geduld hebben.'

Maar dat geduld raakt op. Er is één geluk: het programma van Real Madrid oogt gemakkelijk de komende weken. Woensdag is er de verplaatsing naar vierdeklasser Alcoyano in de Copa del Rey. Daarna volgen competitiewedstrijden tegen Alavés, Levante, Huesca en het geplaagde Valencia.

Het lijken ideale matchen voor Eden Hazard om vertrouwen op te doen. Maar wat is gemakkelijk? Real raakte tegen Elche en Osasuna ook niet verder dan een gelijkspel.

Kortom, kopzorgen voor Zidane, maar ook voor Roberto Martínez, die eind maart graag een topfitte Hazard zou zien voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland.

