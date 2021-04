Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: de laatste druppel energie en een uitgeputte Vinícius.

In de kleedkamer van Real Madrid overheersen op dit moment twee gevoelens: uitputting en verontwaardiging. Op persconferenties windt Zinédine Zidane er geen doekjes meer om: de ploeg zit op zijn tandvlees. De lawine aan blessures dit seizoen (méér dan 50 in totaal) eist zijn tol. Zizou kan zijn zo geliefde rotatiesysteem niet toepassen, want soms komt hij maar amper aan elf waardige basisspelers.

En toch persen de mannen die op het veld staan de laatste druppel energie uit hun lijf. Ze worden gedreven door een gevoel van verontwaardiging, zo schrijven de Spaanse media. Voornamelijk omdat hun prestaties niet de juiste erkenning krijgen.

Zo wordt er geschreven dat Real niet de moeilijkste tegenstanders kreeg voorgeschoteld op weg naar de halve finale in de Champions League. Atalanta en Liverpool - en ook Chelsea - zijn niet van het kaliber Bayern, PSG of Manchester City. Ook de manier waarop de Koninklijke op Anfield een 0-0-gelijkspel wegkaapte, leverde kritiek op. En kreeg Remo Freuler in de heenwedstrijd tegen Atalanta niet al in de 17e minuut een rode kaart?

En dan zijn er nog altijd spelers - zoals Gerard Piqué en Luis Suárez - die niet nalaten om te insinueren dat Real Madrid eind vorig seizoen wel erg veel 'geluk' had met beslissingen van de VAR en dat het zo de titel pakte.

Die aanhoudende minachting van buitenaf is de brandstof waar Real Madrid nu op drijft.

'Beter dan ooit'

Intussen werkt Eden Hazard de ene na de andere groepstraining af. Dat Zidane voorlopig weigert om hem op te nemen in zijn wedstrijdselectie is, gezien de vermoeidheid van de rest van het team, opmerkelijk. De Franse coach wil deze keer duidelijk geen enkel risico nemen.

Volgens de Spaanse krant AS is Hazard erg ongeduldig om weer aan spelen toe te komen, maar beseft hij tegelijkertijd ook dat hij niet in dezelfde fouten mag hervallen als voorheen. AS legde zijn oor te luisteren bij bronnen die 'dicht bij de speler staan' en die verzekerden: 'Het wachten zal beloond worden. Hij zal beter dan ooit terugkeren.'

Gezien de context zal die terugkeer er misschien snel zijn. Real Madrid staat voor een helse periode met vier weken op rij een midweekmatch. Bovendien meldde Marca onlangs dat met name drie spelers de uitputting nabij zijn: Toni Kroos (niet voor niets tegen FC Barcelona en Liverpool voortijdig naar de kant gehaald), Luka Modric en ... Vinícius Júnior. En zoals u weet, is die laatste de vervanger van Hazard.

Langs de andere kant: dat Real Madrid in de halve finale van de Champions League staat en nog meedoet voor de titel in Spanje, bereikte het allemaal zónder Hazard. Een weekje meer of minder zal dan het verschil niet maken. Uiteindelijk heeft hij nog een contract tot 2024, hij heeft nog tijd genoeg om zich te bewijzen.

